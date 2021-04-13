https://ria.ru/20210413/kamaz-1728057430.html

"Камаз" и две цистерны загорелись возле нефтезавода в Омске

"Камаз" и две цистерны загорелись возле нефтезавода в Омске

В промзоне Омска загорелся "Камаз" и две цистерны, информации о пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС РФ по области. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:03

2021-04-13T13:03

2021-04-13T15:06

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омск

происшествия

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ОМСК, 13 апр - РИА Новости. В промзоне Омска загорелся "Камаз" и две цистерны, информации о пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС РФ по области.Видеозаписи, на которых густой чёрный дым поднялся над Советским округом Омска в районе Северной промзоны города, где находится Омский нефтезавод, появились в соцсети "ВКонтакте". Очевидцы в паблике "Аварийный Омск" сообщили, что слышали четыре хлопка в районе улицы Доковской, "через дорогу от ОНПЗ".По данным управления, сообщение о пожаре на территории промзоны в Советском округе поступило в 11.13 мск. "Горел автомобиль "Камаз" с переходом огня на две ёмкости, стоящие рядом. От МЧС России к месту направлено 12 единиц техники, 40 человек личного состава. Пожар локализован в 14.40 (11.40 мск). Информации о том, наполнены ли ёмкости чем-либо, нет", - пояснили журналистам в пресс-службе ГУМЧС.Спустя четверть часа, в 12.11 мск, спасатели сообщили о ликвидации открытого горения. В 13.08 мск на месте возгорания ликвидированы последствия пожара, его площадь составила 150 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.Прокуратура региона взяла под контроль проверку ГУМЧС РФ по Омской области по факту возгорания, устанавливаются причины и обстоятельства пожара, также будет установлен размер материального ущерба."На (улице) Доковской произошло возгорание мазута… Компания собственник установлена. На месте работают представители Роспотребнадзора, МЧС, лаборатория Центра экологического мониторинга... Ростехнадзор уведомлен. Пожар локализован, угрозы распространения нет", - написал в своём аккаунте в Instagram министр экологии Омской области Илья Лобов.

https://ria.ru/20210413/pozhar-1728044786.html

https://ria.ru/20210409/pozhar-1727463779.html

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Пожарные заливают "Камаз" и цистерны возле нефтезавода "Камаз" и две цистерны загорелись в промзоне Омска, где находится крупнейший в России нефтезавод. 2021-04-13T13:03 true PT0M12S

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия