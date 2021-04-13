Суд получил иск немецких экоактивистов против "Северного потока — 2"
БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Административный суд Гамбурга получил иск Немецкой организации по защите окружающей среды (DUH) против строительства "Северного потока — 2", начат процесс рассмотрения, сроков решения нет, заявил РИА Новости представитель суда.
Ранее во вторник DUH сообщила, что подала иск в административный суд Гамбурга. Экоактивисты оспаривают решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии, которое ранее отклонило протест DUH на выданное ведомством разрешение на строительство трубопровода в немецких водах.
"Я могу лишь подтвердить, что соответствующий процесс Немецкой организации по защите окружающей среды был сегодня начат в административном суде", - заявил представитель суда.
По его словам, точной информации по процессу пока нет, в том числе по возможным срокам принятия решения по существу иска.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока — 2".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"