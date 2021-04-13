https://ria.ru/20210413/isk-1728056529.html

Суд получил иск немецких экоактивистов против "Северного потока — 2"

Суд получил иск немецких экоактивистов против "Северного потока — 2"

Административный суд Гамбурга получил иск Немецкой организации по защите окружающей среды (DUH) против строительства "Северного потока — 2", начат процесс... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:57

2021-04-13T12:57

2021-04-13T12:57

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

сша

украина

в мире

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Административный суд Гамбурга получил иск Немецкой организации по защите окружающей среды (DUH) против строительства "Северного потока — 2", начат процесс рассмотрения, сроков решения нет, заявил РИА Новости представитель суда.Ранее во вторник DUH сообщила, что подала иск в административный суд Гамбурга. Экоактивисты оспаривают решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии, которое ранее отклонило протест DUH на выданное ведомством разрешение на строительство трубопровода в немецких водах."Я могу лишь подтвердить, что соответствующий процесс Немецкой организации по защите окружающей среды был сегодня начат в административном суде", - заявил представитель суда.По его словам, точной информации по процессу пока нет, в том числе по возможным срокам принятия решения по существу иска."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20210412/peregovory-1727976138.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

германия

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, сша, украина, в мире