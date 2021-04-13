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Комиссия по ядерной сделке обсудит решение Ирана обогащать уран до 60%
Комиссия по ядерной сделке обсудит решение Ирана обогащать уран до 60%
Комиссия по ядерной сделке на встрече в четверг без сомнения обсудит решение Ирана обогащать уран до уровня 60%, заявил постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:13
2021-04-13T19:13
2021-04-13T21:18
магатэ
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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иран
в мире
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Комиссия по ядерной сделке на встрече в четверг без сомнения обсудит решение Ирана обогащать уран до уровня 60%, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Встреча Совместной комиссии по СВПД перенесена на один день. Она состоится в Вене 15 апреля в очном формате. Вдобавок к предыдущим вопросам Комиссия без сомнения обсудит последние шаги Ирана в ядерной области, включая обогащение до уровня 60%", - написал Ульянов в Twitter.Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе.О своём намерении Иран уже проинформировал МАГАТЭ.Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.
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магатэ, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, иран, в мире