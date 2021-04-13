https://ria.ru/20210413/iran-1728140076.html
В США оценили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
В США оценили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Разведка США считает, что Иран в данный момент не предпринимает действий, нацеленных на разработку ядерного оружия. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:58
2021-04-13T18:58
2021-04-13T18:58
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Разведка США считает, что Иран в данный момент не предпринимает действий, нацеленных на разработку ядерного оружия."Мы продолжаем считать, что Иран в настоящий момент не предпринимает ключевых действий, направленных на разработку ядерного оружия, которые, по нашим оценкам, были бы необходимыми для создания ядерного устройства", - говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США, посвященном оценке глобальных угроз.
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