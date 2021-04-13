https://ria.ru/20210413/iran-1728130623.html

Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов

Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Ирана обогащать урна до уровня 60%, заявил, что... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:13

2021-04-13T18:13

2021-04-13T18:32

россия

михаил ульянов

иран

в мире

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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Ирана обогащать урна до уровня 60%, заявил, что организаторы саботажа на ядерном объекте в Натанзе недооценили возможность "побочных эффектов".Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе.Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.

https://ria.ru/20210413/iran-1728106178.html

россия

иран

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россия, михаил ульянов, иран, в мире