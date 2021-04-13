Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
18:13 13.04.2021 (обновлено: 18:32 13.04.2021)
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Ирана обогащать урна до уровня 60%, заявил, что организаторы саботажа на ядерном объекте в Натанзе недооценили возможность "побочных эффектов".
Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе.
"Те, кто организовал акт саботажа против ядерного объекта в Натанзе, возможно, хотели подорвать процесс восстановления СВПД. Они недооценили возможность значительных "побочных эффектов", - написал Ульянов в Twitter.
Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.