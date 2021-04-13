В Иране назвали цели обогащения урана до 60 процентов
17:52 13.04.2021 (обновлено: 18:18 13.04.2021)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
"Стоит сказать, что 60-процентный уран используется при производстве молибдена, который задействован при создании различного рода радиоактивных лекарств", - говорится в пресс-релизе Камальванди.
Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прежде сообщил телеканалу Press TV, что обогащение урана до 60% начнется с 14 апреля. Подготовка к этому, как отметил Камальванди, начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе, где ранее произошла диверсия и где будут заменены выведенные из строя центрифуги IR-1 на более мощные того же типа.
Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.