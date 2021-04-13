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В Иране назвали цели обогащения урана до 60 процентов
В Иране назвали цели обогащения урана до 60 процентов
Обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:52
2021-04-13T18:18
бехруз камальванди
аббас аракчи
али акбар салехи
иран
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прежде сообщил телеканалу Press TV, что обогащение урана до 60% начнется с 14 апреля. Подготовка к этому, как отметил Камальванди, начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе, где ранее произошла диверсия и где будут заменены выведенные из строя центрифуги IR-1 на более мощные того же типа.Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.
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бехруз камальванди, аббас аракчи, али акбар салехи, иран, в мире

В Иране назвали цели обогащения урана до 60 процентов

17:52 13.04.2021 (обновлено: 18:18 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Стоит сказать, что 60-процентный уран используется при производстве молибдена, который задействован при создании различного рода радиоактивных лекарств", - говорится в пресс-релизе Камальванди.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прежде сообщил телеканалу Press TV, что обогащение урана до 60% начнется с 14 апреля. Подготовка к этому, как отметил Камальванди, начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе, где ранее произошла диверсия и где будут заменены выведенные из строя центрифуги IR-1 на более мощные того же типа.
Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
18:13
Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
 
Бехруз КамальвандиАббас АракчиАли Акбар СалехиИранВ мире
 
 
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