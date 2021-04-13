https://ria.ru/20210413/iran-1728124421.html

В Иране назвали цели обогащения урана до 60 процентов

В Иране назвали цели обогащения урана до 60 процентов

Обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:52

2021-04-13T17:52

2021-04-13T18:18

бехруз камальванди

аббас аракчи

али акбар салехи

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прежде сообщил телеканалу Press TV, что обогащение урана до 60% начнется с 14 апреля. Подготовка к этому, как отметил Камальванди, начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе, где ранее произошла диверсия и где будут заменены выведенные из строя центрифуги IR-1 на более мощные того же типа.Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.

https://ria.ru/20210413/iran-1728130623.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бехруз камальванди, аббас аракчи, али акбар салехи, иран, в мире