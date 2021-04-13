https://ria.ru/20210413/iran-1727958537.html

"Это ядерный терроризм". На Ближнем Востоке - угроза большой войны

"Это ядерный терроризм". На Ближнем Востоке - угроза большой войны

В Вене стартовали переговоры с Тегераном. Едва стороны нащупали компромисс, как на заводе по обогащению урана в Натанзе произошел взрыв. В Иране назвали это... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:00

2021-04-13T08:00

2021-04-13T10:51

мохсен фахризаде

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

андрей баклицкий

мгимо

магатэ

джо байден

сирия

вена

хамас

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Вене стартовали переговоры с Тегераном. Едва стороны нащупали компромисс, как на заводе по обогащению урана в Натанзе произошел взрыв. В Иране назвали это терроризмом и обвинили Израиль. Помешает ли это перезаключению ядерной сделки, разбиралось РИА Новости. Компромисс за компромиссомЗавод по обогащению урана в иранском Натанзе оказался в центре внимания в 2015-м во время заключительного этапа встреч по атомной программе Тегерана. Шестерка международных переговорщиков — США, Франция, Германия, Великобритания, Россия и Китай — потребовала от режима аятолл сократить на этом крупнейшем заводе количество центрифуг по обогащению ядерного топлива. Исламская Республика уступила. Кроме того, Иран согласился вывезти за границу обогащенный уран и допустить инспекторов МАГАТЭ на все ядерные объекты. Но демонтировать их отказался. В 2018-м Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки, американцы ввели новые санкции, а Тегеран перестал выполнять условия договоренностей. Аварийный НатанзЗавод по обогащению урана в Натанзе заработал одним из первых. Запланированный на начало апреля запуск цеха по производству газовых центрифуг широко освещали местные журналисты. На церемонию открытия прибыл президент Хасан Роухани. В его присутствии включили закачку газа в центрифуги нового поколения IR-5 и IR-6. Буквально на следующий день в электросети произошла авария. Сбой привел к отключению электричества и нарушил работу подземных центрифуг. По данным западных СМИ, взрыв был такой силы, что полностью уничтожил охраняемую внутреннюю энергосистему, которая отвечала за центрифуги и обогащение урана.Иранские власти не подтвердили эту информацию, ограничившись заявлением о "непредвиденном происшествии" на предприятии. Но к вечеру, оценив масштаб катастрофы, глава Организации атомной энергии Ирана и вице-премьер страны Али Акбар Салехи прямо заявил: "Авария на заводе в Натанзе — ядерный терроризм". Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал подозреваемых в нападении на завод. "Израиль мстит иранском народу за успех в процессе снятия санкций. Но мы ответим сионистам", — пообещал он. Источники газеты The New York Times подтвердили, что сбой в работе энергосистем на иранском заводе организовали израильские спецслужбы. Информаторы издания не исключили: взрыв — результат кибератаки. Тем более что именно в Натанзе аналогичные ЧП уже случались.Диверсии и убийстваСамый резонансный инцидент произошел в 2010-м. В компьютерные системы, контролирующие работу завода, хакеры запустили вирус Stuxnet. Он собирал информацию об атомных мощностях и отправлял ее на определенные интернет-адреса. Из пяти тысяч центрифуг вирус вывел из строя около тысячи, а проник в компьютерные сети при помощи флешки, которую не проверил сотрудник предприятия. В кибератаке обвинили США и Израиль.Тель-Авив не подтвердил, но и не опроверг обвинения Тегерана. При этом нападения на иранские ядерные объекты продолжились. И снова пострадал завод в Натанзе. Прошлым летом на предприятии загорелся один из строящихся цехов по сборке центрифуг. После того как пожар потушили, Тегеран заявил: диверсию совершил Израиль при помощи кибератаки.За месяц до этого взрыв прогремел на военном объекте в Парчине. Предприятие расположено в тридцати километрах от столицы Ирана, и западные спецслужбы получили его фотографии из космоса. На них видно, что утечка газа произошла в цехе по выпуску ракет. Позже журналисты выяснили: в Парчине проводили испытания ядерных боеголовок. Диверсии на ядерных объектах — не единственное, в чем Тегеран обвиняет израильтян. В последние пять лет в Иране погибали физики-ядерщики. Самым громким стало убийство руководителя ядерной программы Мохсена Фахризаде. Его называли "отцом иранской атомной бомбы" или "иранским Оппенгеймером". Власти Исламской Республики уверены, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет сорвать возобновившиеся переговоры по ядерной сделке. Тель-Авив действительно никогда не скрывал, что выступает против перезаключения СВПД, и призывал не доверять Ирану. Но, поскольку Джо Байден за сделку, в начале апреля в Вене стартовали переговоры между ее участниками, включая Россию. И стороны наконец оценили их позитивно. Время вперед"Американцы заявляют о готовности снять с Тегерана санкции, связанные с развитием ядерной программы. Но речь не о дополнительных мерах, принятых Трампом. Экс-президент ввел ограничения против Ирана за нарушение прав человека и попытки ядерного терроризма. Нынешняя администрация готова обсуждать отмену санкций лишь после возобновления СВПД", — объясняет Андрей Баклицкий, аналитик Института международных исследований МГИМО.Политолог признает: главный противник сделки — Израиль. При этом отмечает, что от мнения Тель-Авива сейчас мало что зависит. "США и Иран пытаются прийти к соглашению с учетом собственных представлений и проблем. Нетаньяху это понимает, но провоцирует Тегеран на ответные действия. Тогда израильский премьер сможет заявить: ну как обсуждать что-то с этими агрессорами? Пока Тегеран не ведется на провокации. Но, если переговоры затянутся, нельзя исключать жесткой реакции на действия Тель-Авива", — полагает Баклицкий. По мнению эксперта, главный фактор, влияющий на ситуацию вокруг СВПД, — ограниченное время. "Байден на пике популярности в США, он спешит возобновить сделку, пока американцы ему доверяют. В Иране скоро президентские выборы. Кампания начнется в мае, а само голосование пройдет в июне. Новый глава государства вступит в полномочия лишь в конце августа — начале сентября. Важно решить конкретные вопросы именно сейчас, иначе шанс будет упущен", — объясняет политолог. Дьявол в деталяхКсения Светлова, бывший депутат кнессета и эксперт Герцлийского междисциплинарного института в Израиле, в беседе с РИА Новости отмечает — скрытая конфронтация между Тель-Авивом и Тегераном никогда не прекращалась: "Исламская Республика усиливает военное присутствие в Сирии по периметру израильской границы. Еще один сосед — Ливан — фактически иранский вассал. Тегеран серьезно влияет на сектор Газа, финансирует ХАМАС. По сути, Иран присутствует на всех израильских рубежах". По мнению Светловой, у Израиля нет желания вступать в прямое военное столкновение с Ираном. "Израильтянам странно слышать обвинения Тегерана, учитывая его постоянные угрозы стереть с лица земли наше государство, — говорит она. — За кадром — и кибератаки, которые иранские хакеры совершают на израильские банки и больницы. Если посмотреть на ситуацию со стороны Тель-Авива, многое прояснится". Байден настроен на возобновление сделки, и Нетаньяху это понимает. Но Израиль хочет убедить американцев в том, что действия Ирана представляют угрозу для региона. И тут, как считает Светлова, важны любые нюансы.

https://ria.ru/20201130/iran-1586686491.html

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Кадры с места убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде Американские силы нанесли ракетные удары по аэропорту столицы Ирака, в том числе по автомобилям, ехавшим рядом по трассе. В одной из машин находился иранский генерал Касем Сулеймани. Он погиб. 2021-04-13T08:00 true PT0M20S

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