https://ria.ru/20210413/investitsii-1728052658.html

ВЭБ заработал для клиентов ПФР в первом квартале почти 15 млрд рублей

ВЭБ заработал для клиентов ПФР в первом квартале почти 15 млрд рублей

Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в первом квартале составил 14,68 миллиарда рублей,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:45

2021-04-13T12:45

2021-04-13T12:45

россия

вэб

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости/Прайм. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в первом квартале составил 14,68 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации."Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ раскрыла результаты инвестирования пенсионных накоплений граждан по доходам и доходности. По итогам первого квартала 2021 года доход по расширенному портфелю составил 14,68 миллиарда рублей, доходность - 3,09% годовых; по портфелю госбумаг доходы составили 268,5 миллиона рублей, доходность - 3,03% годовых", - сообщил ВЭБ.ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.На фоне повышения ключевой ставки, оттока нерезидентов и снижения стоимости долговых инструментов доходы по портфелям ГУК в первом квартале полностью обеспечены купонными и процентными поступлениями, отмечают в ВЭБе. "Доказали свою эффективность и принятые в последнее время решения по структуре и срочности портфелей: увеличение доли инструментов с плавающим купоном, активное использование инструментов денежного рынка, в том числе РЕПО, снижение дюрации и т.п.", - добавили в госкорпорации.Общее число клиентов ПФР, с накоплениями которых работает ВЭБ, превышает 38,2 миллиона человек. Средства подавляющего большинства из них инвестируются в самом большом на рынке пенсионных накоплений портфеле – расширенном, его величина по итогам первого квартала – более 1,9 триллиона рублей. На счета граждан инвестиционный доход начисляется по итогам года. Накопленная доходность по портфелям накоплений ВЭБ стабильно опережает инфляцию с 2010 года, отмечают в ВЭБе.

https://realty.ria.ru/20210225/rzhd-1598872264.html

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