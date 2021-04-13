Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/investitsii-1728052658.html
ВЭБ заработал для клиентов ПФР в первом квартале почти 15 млрд рублей
ВЭБ заработал для клиентов ПФР в первом квартале почти 15 млрд рублей
Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в первом квартале составил 14,68 миллиарда рублей,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:45
2021-04-13T12:45
россия
вэб
пенсионный фонд рф
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости/Прайм. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в первом квартале составил 14,68 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации."Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ раскрыла результаты инвестирования пенсионных накоплений граждан по доходам и доходности. По итогам первого квартала 2021 года доход по расширенному портфелю составил 14,68 миллиарда рублей, доходность - 3,09% годовых; по портфелю госбумаг доходы составили 268,5 миллиона рублей, доходность - 3,03% годовых", - сообщил ВЭБ.ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.На фоне повышения ключевой ставки, оттока нерезидентов и снижения стоимости долговых инструментов доходы по портфелям ГУК в первом квартале полностью обеспечены купонными и процентными поступлениями, отмечают в ВЭБе. "Доказали свою эффективность и принятые в последнее время решения по структуре и срочности портфелей: увеличение доли инструментов с плавающим купоном, активное использование инструментов денежного рынка, в том числе РЕПО, снижение дюрации и т.п.", - добавили в госкорпорации.Общее число клиентов ПФР, с накоплениями которых работает ВЭБ, превышает 38,2 миллиона человек. Средства подавляющего большинства из них инвестируются в самом большом на рынке пенсионных накоплений портфеле – расширенном, его величина по итогам первого квартала – более 1,9 триллиона рублей. На счета граждан инвестиционный доход начисляется по итогам года. Накопленная доходность по портфелям накоплений ВЭБ стабильно опережает инфляцию с 2010 года, отмечают в ВЭБе.
https://realty.ria.ru/20210225/rzhd-1598872264.html
https://realty.ria.ru/20210115/infrastruktura-1593228500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вэб, пенсионный фонд рф, новости компаний - экономика

ВЭБ заработал для клиентов ПФР в первом квартале почти 15 млрд рублей

12:45 13.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости/Прайм. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в первом квартале составил 14,68 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
"Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ раскрыла результаты инвестирования пенсионных накоплений граждан по доходам и доходности. По итогам первого квартала 2021 года доход по расширенному портфелю составил 14,68 миллиарда рублей, доходность - 3,09% годовых; по портфелю госбумаг доходы составили 268,5 миллиона рублей, доходность - 3,03% годовых", - сообщил ВЭБ.
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 10:01
ВЭБ организует финансирование строительства штаб-квартиры РЖД
ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.
На фоне повышения ключевой ставки, оттока нерезидентов и снижения стоимости долговых инструментов доходы по портфелям ГУК в первом квартале полностью обеспечены купонными и процентными поступлениями, отмечают в ВЭБе. "Доказали свою эффективность и принятые в последнее время решения по структуре и срочности портфелей: увеличение доли инструментов с плавающим купоном, активное использование инструментов денежного рынка, в том числе РЕПО, снижение дюрации и т.п.", - добавили в госкорпорации.
Заседание Совета Федерации, завершающее осеннюю сессию - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 16:48
Минстрой и ВЭБ поддержат развитие инфраструктуры российских городов
Общее число клиентов ПФР, с накоплениями которых работает ВЭБ, превышает 38,2 миллиона человек. Средства подавляющего большинства из них инвестируются в самом большом на рынке пенсионных накоплений портфеле – расширенном, его величина по итогам первого квартала – более 1,9 триллиона рублей. На счета граждан инвестиционный доход начисляется по итогам года. Накопленная доходность по портфелям накоплений ВЭБ стабильно опережает инфляцию с 2010 года, отмечают в ВЭБе.
 
РоссияВЭБПенсионный фонд РФНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния