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В РФПИ рассказали о производстве "Спутника V" в Индии
В РФПИ рассказали о производстве "Спутника V" в Индии
Объем производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц к лету текущего года, заявил глава... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:24
2021-04-13T16:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
индия
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Объем производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц к лету текущего года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Он указал, что ряд индийских компаний уже производит "Спутник V". "Некоторые уже прошли обязательные проверки и стадии контроля качества. Мы гарантируем, что контроль качества "Спутник V" на различных предприятиях очень строгий", - подчеркнул глава фонда.Дмитриев также указал, что РФПИ планирует заключить новые партнерства с крупными производителями в Индии, которые будут касаться не только производства вакцины, но и получения готовой формы препарата.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире

В РФПИ рассказали о производстве "Спутника V" в Индии

16:24 13.04.2021 (обновлено: 16:39 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V"
Вакцина Спутник-V - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Объем производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц к лету текущего года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем, что объем производства "Спутник V" в Индии к лету может достичь более 50 миллионов доз в месяц", - сказал Дмитриев на брифинге во вторник.

Он указал, что ряд индийских компаний уже производит "Спутник V". "Некоторые уже прошли обязательные проверки и стадии контроля качества. Мы гарантируем, что контроль качества "Спутник V" на различных предприятиях очень строгий", - подчеркнул глава фонда.
Дмитриев также указал, что РФПИ планирует заключить новые партнерства с крупными производителями в Индии, которые будут касаться не только производства вакцины, но и получения готовой формы препарата.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийИндияВ мире
 
 
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