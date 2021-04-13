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В РФПИ рассказали о производстве "Спутника V" в Индии
В РФПИ рассказали о производстве "Спутника V" в Индии
Объем производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц к лету текущего года, заявил глава... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:24
2021-04-13T16:24
2021-04-13T16:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
индия
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Объем производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц к лету текущего года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Он указал, что ряд индийских компаний уже производит "Спутник V". "Некоторые уже прошли обязательные проверки и стадии контроля качества. Мы гарантируем, что контроль качества "Спутник V" на различных предприятиях очень строгий", - подчеркнул глава фонда.Дмитриев также указал, что РФПИ планирует заключить новые партнерства с крупными производителями в Индии, которые будут касаться не только производства вакцины, но и получения готовой формы препарата.
https://ria.ru/20210413/kazakhstan-1728081225.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире