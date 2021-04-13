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Распространение коронавируса
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Власти Индии дали разрешение на импорт "Спутника V"
Власти Индии дали разрешение на импорт "Спутника V"
Генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:30
2021-04-13T09:30
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апр – РИА Новости. Генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию, сообщила компания."Dr. Reddy's Laboratories Ltd. сегодня объявила, что получила разрешение от Генерального контролера лекарственных средств Индии на импорт вакцины "Спутник V" в Индию для ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Бомбейской фондовой биржи.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины в Индии."Мы очень рады получить разрешение на экстренное использование "Спутник V" в Индии. С ростом числа случаев заболевания в Индии вакцинация является самым эффективным инструментом в нашей борьбе с COVID-19. Это позволит нам внести свой вклад в усилия нашей страны по вакцинации значительной части нашего населения", - сказал сопредседатель и управляющий директор Dr. Reddy's Г. В. Прасад.Выдача разрешения на экстренное использование вакцины "Спутник V" делает ее третьей разрешенной для использования в Индии, вместе с индийским вариантом "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с пятью индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma может произвести до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech – до 200 миллионов доз ежегодно и Panacea Biotec – до 100 миллионов доз ежегодно.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, astrazeneca , индия, в мире

Власти Индии дали разрешение на импорт "Спутника V"

09:30 13.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апр – РИА Новости. Генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию, сообщила компания.
"Dr. Reddy's Laboratories Ltd. сегодня объявила, что получила разрешение от Генерального контролера лекарственных средств Индии на импорт вакцины "Спутник V" в Индию для ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Бомбейской фондовой биржи.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины в Индии.
"Мы очень рады получить разрешение на экстренное использование "Спутник V" в Индии. С ростом числа случаев заболевания в Индии вакцинация является самым эффективным инструментом в нашей борьбе с COVID-19. Это позволит нам внести свой вклад в усилия нашей страны по вакцинации значительной части нашего населения", - сказал сопредседатель и управляющий директор Dr. Reddy's Г. В. Прасад.
Выдача разрешения на экстренное использование вакцины "Спутник V" делает ее третьей разрешенной для использования в Индии, вместе с индийским вариантом "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.
В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с пятью индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma может произвести до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech – до 200 миллионов доз ежегодно и Panacea Biotec – до 100 миллионов доз ежегодно.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
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