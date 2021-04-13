В ДНР заявили об обещании Киева разблокировать доставку гумгрузов
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Представители Киева на заседании гуманитарной подгруппы заявили о намерении разблокировать доставку гуманитарных грузов в самопровозглашенную Донецкую народную республику через пункт пропуска "Новотроицкое-Еленовка", сообщила во вторник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"На заседании гуманитарной группы представители Киева сообщили о намерении Украины разблокировать процесс доставки гуманитарных грузов в ДНР через КПВВ "Новотроицкое-Еленовка". Напомню, что уже почти два месяца без объяснения причин украинская сторона препятствует движению гумконвоев через указанный пункт пропуска. По заверениям оппонентов, в ближайший четверг, 15 апреля, МККК наконец получит возможность доставить помощь на территорию республики по прямому каналу", - приводит слова Морозовой пресс-служба аппарата омбудсмена.
Она отметила, что аргументировать изначальное решение о закрытии пункта пропуска представители Киева не смогли. "Это означает, что повторить подобную провокацию Киев способен в любой момент. Говорить о стабилизации ситуации преждевременно", - отметила Морозова.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.