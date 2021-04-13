https://ria.ru/20210413/gumgruzy-1728150673.html

В ДНР заявили об обещании Киева разблокировать доставку гумгрузов

В ДНР заявили об обещании Киева разблокировать доставку гумгрузов

Представители Киева на заседании гуманитарной подгруппы заявили о намерении разблокировать доставку гуманитарных грузов в самопровозглашенную Донецкую народную... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T20:16

2021-04-13T20:16

2021-04-13T20:16

дарья морозова

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Представители Киева на заседании гуманитарной подгруппы заявили о намерении разблокировать доставку гуманитарных грузов в самопровозглашенную Донецкую народную республику через пункт пропуска "Новотроицкое-Еленовка", сообщила во вторник омбудсмен ДНР Дарья Морозова."На заседании гуманитарной группы представители Киева сообщили о намерении Украины разблокировать процесс доставки гуманитарных грузов в ДНР через КПВВ "Новотроицкое-Еленовка". Напомню, что уже почти два месяца без объяснения причин украинская сторона препятствует движению гумконвоев через указанный пункт пропуска. По заверениям оппонентов, в ближайший четверг, 15 апреля, МККК наконец получит возможность доставить помощь на территорию республики по прямому каналу", - приводит слова Морозовой пресс-служба аппарата омбудсмена.Она отметила, что аргументировать изначальное решение о закрытии пункта пропуска представители Киева не смогли. "Это означает, что повторить подобную провокацию Киев способен в любой момент. Говорить о стабилизации ситуации преждевременно", - отметила Морозова.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210413/ato-1728007633.html

https://ria.ru/20210413/donbass-1728091283.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире