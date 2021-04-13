https://ria.ru/20210413/gosling-1728038681.html

Райан Гослинг потеряет память в новом фильме, пишут СМИ

Райан Гослинг потеряет память в новом фильме, пишут СМИ

Райан Гослинг исполнит главную роль в фильме "Актер" режиссера Дьюка Джонсона — автора высоко оцененного критиками мультфильма "Аномализа", сообщает Deadline. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:20

2021-04-13T15:20

2021-04-13T15:20

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Райан Гослинг исполнит главную роль в фильме "Актер" режиссера Дьюка Джонсона — автора высоко оцененного критиками мультфильма "Аномализа", сообщает Deadline. Действие картины разворачивается в 1950-х годах. Актер Пол Коул, которого сыграет Гослинг, после жестокого нападения в Огайо теряет память. Герой изо всех сил пытается вернуться домой в Нью-Йорк, к своей обычной жизни. В основу фильма лег детективный роман-бестселлер американского писателя Дональда Уэстлейка "Память" ("Memory"). Сценарий по этой книге написал Дьюк Джонсон вместе со Стивеном Куни. Другие подробности проекта, полный актерский состав и дата выхода ленты пока неизвестны.

https://ria.ru/20210412/laurie--1727961710.html

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что посмотреть , знаменитости, голливуд, кино и сериалы, новости культуры, райан гослинг