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В Минобороны Германии прокомментировали передвижения российских войск
В Минобороны Германии прокомментировали передвижения российских войск
Германия и США внимательно и с обеспокоенностью следят за передвижениями российских войск в регионах вблизи границы с Украиной, заявила глава минобороны ФРГ... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:11
2021-04-13T15:11
минобороны германии
ллойд остин
донецкая народная республика
g7
министерство обороны сша
дмитрий песков
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Германия и США внимательно и с обеспокоенностью следят за передвижениями российских войск в регионах вблизи границы с Украиной, заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр."Мы, конечно, сегодня говорили об актуальной ситуации на востоке Украины. Как и вчера на встрече "Большой семерки", мы были едины в том, что мы очень поддерживаем то, что со стороны Украины демонстрируется большая сдержанность, и что мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за передвижениями войск со стороны России", - заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров в Берлине с главой Пентагона Ллойдом Остином.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также в ДНР и ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Ранее главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС выразили обеспокоенность из-за якобы передвижения российских вооруженных сил на границе с Украиной и в Крыму, призвали РФ к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ. В Кремле отвечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210413/ssha-1728053127.html
https://ria.ru/20210413/potok-1728070846.html
донецкая народная республика
берлин (город)
украина
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минобороны германии, ллойд остин, донецкая народная республика, g7, министерство обороны сша, дмитрий песков, берлин (город), украина, в мире

В Минобороны Германии прокомментировали передвижения российских войск

15:11 13.04.2021
 
© AP Photo / dpa /Kay NietfeldМинистр Обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции, посвященной реформе командования спецназом (KSK)
Министр Обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции, посвященной реформе командования спецназом (KSK) - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / dpa /Kay Nietfeld
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Германия и США внимательно и с обеспокоенностью следят за передвижениями российских войск в регионах вблизи границы с Украиной, заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Мы, конечно, сегодня говорили об актуальной ситуации на востоке Украины. Как и вчера на встрече "Большой семерки", мы были едины в том, что мы очень поддерживаем то, что со стороны Украины демонстрируется большая сдержанность, и что мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за передвижениями войск со стороны России", - заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров в Берлине с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
12:47
В Минобороны Германии сообщили об увеличении военного присутствия США
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также в ДНР и ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13:59
В Германии связали "поведение России" с работой "Северного потока — 2"
Ранее главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС выразили обеспокоенность из-за якобы передвижения российских вооруженных сил на границе с Украиной и в Крыму, призвали РФ к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ. В Кремле отвечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Минобороны ГерманииЛлойд ОстинДонецкая Народная РеспубликаG7Министерство обороны СШАДмитрий ПесковБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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