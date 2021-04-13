https://ria.ru/20210413/germaniya-1728088157.html

В Минобороны Германии прокомментировали передвижения российских войск

В Минобороны Германии прокомментировали передвижения российских войск

Германия и США внимательно и с обеспокоенностью следят за передвижениями российских войск в регионах вблизи границы с Украиной, заявила глава минобороны ФРГ... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:11

2021-04-13T15:11

2021-04-13T15:11

минобороны германии

ллойд остин

донецкая народная республика

g7

министерство обороны сша

дмитрий песков

берлин (город)

украина

в мире

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Германия и США внимательно и с обеспокоенностью следят за передвижениями российских войск в регионах вблизи границы с Украиной, заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр."Мы, конечно, сегодня говорили об актуальной ситуации на востоке Украины. Как и вчера на встрече "Большой семерки", мы были едины в том, что мы очень поддерживаем то, что со стороны Украины демонстрируется большая сдержанность, и что мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за передвижениями войск со стороны России", - заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров в Берлине с главой Пентагона Ллойдом Остином.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также в ДНР и ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Ранее главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС выразили обеспокоенность из-за якобы передвижения российских вооруженных сил на границе с Украиной и в Крыму, призвали РФ к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ. В Кремле отвечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210413/ssha-1728053127.html

https://ria.ru/20210413/potok-1728070846.html

донецкая народная республика

берлин (город)

украина

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минобороны германии, ллойд остин, донецкая народная республика, g7, министерство обороны сша, дмитрий песков, берлин (город), украина, в мире