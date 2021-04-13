https://ria.ru/20210413/gagarin-1728024103.html

В Госдуме объяснили, почему Госдеп не упомянул Гагарина в своем посте

В Госдуме объяснили, почему Госдеп не упомянул Гагарина в своем посте

Публикация Госдепартамента США о первом полете человека в космос без упоминания Юрия Гагарина неслучайна и имеет определенные цели, заявил RT первый зампред... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:28

2021-04-13T10:28

2021-04-13T10:28

дмитрий новиков

космос - риа наука

госдума рф

юрий гагарин (космонавт)

ссср

сша

в мире

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Публикация Госдепартамента США о первом полете человека в космос без упоминания Юрия Гагарина неслучайна и имеет определенные цели, заявил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.В Госдуме отметили, что это далеко не первая попытка США исказить историческую память.Он считает, что США пытаются превознести свои успехи в освоении космоса, тем самым "затмив" заслуги СССР в этой сфере."Не упоминать о начале космической эпохи для США было бы странно. Поэтому происходят такие вещи, когда безликое упоминание должно напомнить не столько о Гагарине, не столько о Советском Союзе… сколько о самих же США", - заявил Новиков.Накануне американское ведомство на своей странице в Facebook заявило о праздновании по всему миру шестидесятилетия пребывания человека в космосе, однако имя первого космонавта Госдеп не упомянул. В посте не указано, что первая страна, запустившая человека в космос, — это СССР, а на прикрепленной фотографии запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.

https://ria.ru/20210413/gosdep-1727996170.html

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дмитрий новиков, космос - риа наука, госдума рф, юрий гагарин (космонавт), ссср, сша, в мире