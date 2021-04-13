https://ria.ru/20210413/fukusima-1728154924.html
Москва ожидает разъяснений от Токио из-за ситуации с "Фукусимой"
Москва ожидает разъяснений от Токио из-за ситуации с "Фукусимой"
Москва ожидает от Токио разъяснений в связи с планами сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", говорится в заявлении официального представителя РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:52
2021-04-13T20:52
2021-04-13T22:39
мария захарова
аэс "фукусима"
москва
япония
токио
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Москва ожидает от Токио разъяснений в связи с планами сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.Ранее во вторник агентство Kyodo сообщило о планах японского правительства сбросить воду в океан после тщательной очистки. Ориентировочно начало процедуры намечено на 2023 год.В дипломатическом ведомстве надеются, что Токио ответственно подойдет к вопросу и примет меры для минимизации негативного влияния на морскую среду."Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс", — говорится в заявлении.Захарова отметила, что Токио, принимая решение о сбросе воды, не консультировался с соседними государствами."Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна. В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона", — заключила она.
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мария захарова, аэс "фукусима", москва, япония, токио, в мире
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Москва
ожидает от Токио
разъяснений в связи с планами сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1
", говорится в заявлении
официального представителя МИД Марии Захаровой
.
Ранее во вторник агентство Kyodo сообщило о планах японского правительства сбросить воду в океан после тщательной очистки. Ориентировочно начало процедуры намечено на 2023 год.
"Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу".
Мария Захарова
официальный представитель МИД
В дипломатическом ведомстве надеются, что Токио ответственно подойдет к вопросу и примет меры для минимизации негативного влияния на морскую среду.
"Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Исходим из того, что в случае необходимости Япония
позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс", — говорится в заявлении.
Захарова отметила, что Токио, принимая решение о сбросе воды, не консультировался с соседними государствами.
"Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна. В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона", — заключила она.