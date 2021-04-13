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https://ria.ru/20210413/fukusima-1728005401.html
Эксперт назвал последствия сброса воды с "Фукусимы-1" в океан
Эксперт назвал последствия сброса воды с "Фукусимы-1" в океан
Слив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии приведет к тому, что возможное радиоактивное загрязнение вынесет в центр северной части Тихого океана, где... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T06:54
2021-04-13T06:54
фукусима-1
япония
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Слив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии приведет к тому, что возможное радиоактивное загрязнение вынесет в центр северной части Тихого океана, где набирает вес тихоокеанский лосось, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.Правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и сейчас хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов. Если уровень их содержания будет значительно ниже национальных и международных стандартов, вода будет сброшена в океан. Ориентировочные сроки начала сброса воды - 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах все имеющиеся емкости переполнятся к концу 2022 года."Фукусима" находится на тихоокеанском побережье острова Хонсю. Когда радиоактивное загрязнение попадает в Тихий океан у берегов Хонсю, оно быстро и однонаправленно переносится в северо-восточном направлении течением Куросио, которое дальше переходит в Северо-Тихоокеанское течение. Все загрязнение выносится напрямую в северную часть Тихого океана. Чем это угрожает России? Виды рыб, которые нагуливаются в северной части Тихого океана и потом поступают на стол россиянам, уже получают определённое загрязнение со стороны "Фукусимы", а со сливом воды будут получать еще больше. В первую очередь это тихоокеанский лосось", - сказал Лисицын.Он отметил, что на Дальнем Востоке обитает шесть видов тихоокеанского лосося: горбуша, кета, кижуч, сима, нерка и чавыча. Они нерестятся в реках, а нагуливаются и подрастают в океане. "Конкретно – в центральной части северного Тихого океана. Это как раз та зона, куда выносит это загрязнение. Возвращаясь к берегам России, рыба приносит его сюда. В какой степени она будет загрязнена, пока трудно сказать", - добавил собеседник агентства.Лисицын уточнил, что рыба, которая обитает только в Охотском и Японском море и не имеет путей миграции в северной части Тихого океана, не находится под угрозой загрязнения. "Например, сельдь или минтай Охотского моря. Эта рыба точно не подвергается воздействию от "Фукусимы". Оттуда загрязнение выносит мимо Охотского моря и в противоположную от Японского моря сторону. Ошибка считать, что то, что поймали в Японском море, загрязнено от "Фукусимы", это миф", - отметил ученый. Он уточнил, что в Охотском море также ловят лосося, который проводит часть жизни в центре северной части Тихого океана.В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая после Чернобыля авария. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря проведенной дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.
https://ria.ru/20210413/fukusima-1728004526.html
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фукусима-1, япония, в мире

Эксперт назвал последствия сброса воды с "Фукусимы-1" в океан

06:54 13.04.2021
 
© AP Photo / Noboru HashimtoРаботы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Noboru Hashimto
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Слив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии приведет к тому, что возможное радиоактивное загрязнение вынесет в центр северной части Тихого океана, где набирает вес тихоокеанский лосось, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и сейчас хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов. Если уровень их содержания будет значительно ниже национальных и международных стандартов, вода будет сброшена в океан. Ориентировочные сроки начала сброса воды - 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах все имеющиеся емкости переполнятся к концу 2022 года.
Ликвидаторы аварии на АЭС Фукусима - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
06:25
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"Фукусима" находится на тихоокеанском побережье острова Хонсю. Когда радиоактивное загрязнение попадает в Тихий океан у берегов Хонсю, оно быстро и однонаправленно переносится в северо-восточном направлении течением Куросио, которое дальше переходит в Северо-Тихоокеанское течение. Все загрязнение выносится напрямую в северную часть Тихого океана. Чем это угрожает России? Виды рыб, которые нагуливаются в северной части Тихого океана и потом поступают на стол россиянам, уже получают определённое загрязнение со стороны "Фукусимы", а со сливом воды будут получать еще больше. В первую очередь это тихоокеанский лосось", - сказал Лисицын.
Он отметил, что на Дальнем Востоке обитает шесть видов тихоокеанского лосося: горбуша, кета, кижуч, сима, нерка и чавыча. Они нерестятся в реках, а нагуливаются и подрастают в океане. "Конкретно – в центральной части северного Тихого океана. Это как раз та зона, куда выносит это загрязнение. Возвращаясь к берегам России, рыба приносит его сюда. В какой степени она будет загрязнена, пока трудно сказать", - добавил собеседник агентства.
Рабочие возле АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
06:04
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Лисицын уточнил, что рыба, которая обитает только в Охотском и Японском море и не имеет путей миграции в северной части Тихого океана, не находится под угрозой загрязнения. "Например, сельдь или минтай Охотского моря. Эта рыба точно не подвергается воздействию от "Фукусимы". Оттуда загрязнение выносит мимо Охотского моря и в противоположную от Японского моря сторону. Ошибка считать, что то, что поймали в Японском море, загрязнено от "Фукусимы", это миф", - отметил ученый. Он уточнил, что в Охотском море также ловят лосося, который проводит часть жизни в центре северной части Тихого океана.
В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая после Чернобыля авария. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря проведенной дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.
 
Фукусима-1ЯпонияВ мире
 
 
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