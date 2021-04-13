https://ria.ru/20210413/fsin-1728028851.html

ФСИН назвала заблокированную страницу "ВКонтакте" фейком

ФСИН назвала заблокированную страницу "ВКонтакте" фейком

Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию, что заблокированная в соцсети "ВКонтакте" группа имеет к ней какое-либо отношение, сообщает... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:57

2021-04-13T10:57

2021-04-13T11:06

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию, что заблокированная в соцсети "ВКонтакте" группа имеет к ней какое-либо отношение, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее администрация "ВКонтакте" сообщила РИА Новости, что заблокировала официальное сообщество ФСИН до выяснения обстоятельств, связанных со сбором пожертвований.Ранее ФСИН неоднократно направляла в администрацию "ВКонтакте" письма с просьбой удалить данную страницу – кому она принадлежит, служба не знает.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)