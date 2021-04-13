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ФСИН назвала заблокированную страницу "ВКонтакте" фейком
ФСИН назвала заблокированную страницу "ВКонтакте" фейком
Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию, что заблокированная в соцсети "ВКонтакте" группа имеет к ней какое-либо отношение, сообщает... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:57
2021-04-13T10:57
2021-04-13T11:06
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию, что заблокированная в соцсети "ВКонтакте" группа имеет к ней какое-либо отношение, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее администрация "ВКонтакте" сообщила РИА Новости, что заблокировала официальное сообщество ФСИН до выяснения обстоятельств, связанных со сбором пожертвований.Ранее ФСИН неоднократно направляла в администрацию "ВКонтакте" письма с просьбой удалить данную страницу – кому она принадлежит, служба не знает.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)