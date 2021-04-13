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Путин обсудил ситуацию на границе с Украиной с президентом Финляндии
Путин обсудил ситуацию на границе с Украиной с президентом Финляндии
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили ситуацию на границе РФ и Украины, а также российско-американские отношения, сообщает... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:57
2021-04-13T20:15
саули ниинисте
джо байден
владимир путин
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сша
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр - РИА Новости. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили ситуацию на границе РФ и Украины, а также российско-американские отношения, сообщает канцелярия финского президента."Президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины. Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и подчеркнул необходимость диалога и действий по снижению напряженности", - говорится в сообщении.Уточняется, что Путин рассказал о своем разговоре с президентом США Джо Байденом, а также о планируемой встрече двух лидеров.Ниинистё рассказал о своей инициативе по проведению международной встречи высокого уровня в 2025 году, которая была бы приурочена к 50-летию совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года.Уточняется, что также обсуждались условия содержания Алексея Навального в тюрьме.
https://ria.ru/20210413/g7-1728043255.html
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саули ниинисте, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире, россия, финляндия, украина

Путин обсудил ситуацию на границе с Украиной с президентом Финляндии

19:57 13.04.2021 (обновлено: 20:15 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр - РИА Новости. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили ситуацию на границе РФ и Украины, а также российско-американские отношения, сообщает канцелярия финского президента.
"Президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины. Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и подчеркнул необходимость диалога и действий по снижению напряженности", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Путин рассказал о своем разговоре с президентом США Джо Байденом, а также о планируемой встрече двух лидеров.
Ниинистё рассказал о своей инициативе по проведению международной встречи высокого уровня в 2025 году, которая была бы приурочена к 50-летию совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года.
Уточняется, что также обсуждались условия содержания Алексея Навального в тюрьме.
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Саули НиинистеДжо БайденВладимир ПутинЕвропаСШАВ миреРоссияФинляндияУкраина
 
 
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