https://ria.ru/20210413/finlyandiya-1728148828.html

Путин обсудил ситуацию на границе с Украиной с президентом Финляндии

Путин обсудил ситуацию на границе с Украиной с президентом Финляндии

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили ситуацию на границе РФ и Украины, а также российско-американские отношения, сообщает... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:57

2021-04-13T19:57

2021-04-13T20:15

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джо байден

владимир путин

европа

сша

в мире

россия

финляндия

украина

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр - РИА Новости. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили ситуацию на границе РФ и Украины, а также российско-американские отношения, сообщает канцелярия финского президента."Президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины. Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и подчеркнул необходимость диалога и действий по снижению напряженности", - говорится в сообщении.Уточняется, что Путин рассказал о своем разговоре с президентом США Джо Байденом, а также о планируемой встрече двух лидеров.Ниинистё рассказал о своей инициативе по проведению международной встречи высокого уровня в 2025 году, которая была бы приурочена к 50-летию совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года.Уточняется, что также обсуждались условия содержания Алексея Навального в тюрьме.

https://ria.ru/20210413/g7-1728043255.html

https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html

европа

сша

россия

финляндия

украина

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2021

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саули ниинисте, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире, россия, финляндия, украина