СП нашла способ ликвидировать рынок перепродажи данных из ЕГРН
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Счетная палата РФ нашла простой и эффективный способ ликвидировать рынок посредников, торгующих выписками из ЕГРН, соответствующие предложения содержатся в отчёте ведомства о проверке Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии (Росреестра).
Сейчас за разовое предоставление сведений из ЕГРН, например, о владельцах недвижимости, физические лица должны уплатить 290 рублей, юридические – 820 рублей. А если покупать пакет выписок, то одна выписка обойдется физлицу от 55 копеек до 4,6 рубля, юрлицу – от 1,1 до 9,1 рубля. Благодаря этому, по данным аудиторов, в России существует "серый" рынок перепродажи этих данных, объем которого оценивается в 2,5 миллиарда рублей в год.
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"Изменение подхода к формированию платы за предоставление сведений из ЕГРН путем выравнивания тарифов вне зависимости от способа направления запроса могло бы позитивно сказаться на ликвидации (сокращении) спекулятивного рынка в указанной сфере", - говорится в документе.
В контрольном ведомстве отметили, что Росреестр знаком с этой проблемой, однако там предлагают иной подход к ее решению – ведомство разработало законопроект о запрете таких "сайтов-двойников".
Кроме того, Счетная палата предлагает сделать единый платеж за получение бумажных выписок из ЕГРН. Сейчас эта плата делится на две части: одна поступает в федеральный бюджет, а другая – в пределах от 14,9% до 15,1% платежа – в МФЦ, который оказал соответствующую услугу.
В результате граждане платят два платежа, причем причитающуюся МФЦ часть гражданам приходится оплачивать наличными сотруднику центра. По мнению аудиторов, это создает людям дополнительные сложности.