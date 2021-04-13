ЛНР обвинила Киев в блокировании аварийных работ на гражданских объектах
21:17 13.04.2021 (обновлено: 21:19 13.04.2021)
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Киев не предоставляет гарантии безопасности на проведение аварийно-восстановительных работу на объектах гражданской инфраструктуры у линии соприкосновения в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам видеоконференции подгруппы по безопасности.
Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ДНР заявили, что подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу не удалось найти консенсус в вопросе координационного механизма обеспечения перемирия в Донбассе.
"Украинская сторона, отказывая в гарантиях безопасности, продолжает блокировать проведение аварийно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры: энерго- и водоснабжения республики", - говорится в сообщении Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР.
Согласно сообщению, с 25 февраля остаются несогласованными 27 заявок на аварийные работы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.