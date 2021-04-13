https://ria.ru/20210413/donbass-1728157353.html

ЛНР обвинила Киев в блокировании аварийных работ на гражданских объектах

ЛНР обвинила Киев в блокировании аварийных работ на гражданских объектах

Киев не предоставляет гарантии безопасности на проведение аварийно-восстановительных работу на объектах гражданской инфраструктуры у линии соприкосновения в... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T21:17

2021-04-13T21:17

2021-04-13T21:19

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Киев не предоставляет гарантии безопасности на проведение аварийно-восстановительных работу на объектах гражданской инфраструктуры у линии соприкосновения в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам видеоконференции подгруппы по безопасности.Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ДНР заявили, что подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу не удалось найти консенсус в вопросе координационного механизма обеспечения перемирия в Донбассе.Согласно сообщению, с 25 февраля остаются несогласованными 27 заявок на аварийные работы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210413/vyplaty-1728145296.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире