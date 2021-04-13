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Путин рассказал президенту Финляндии о провокациях Киева в Донбассе
Путин рассказал президенту Финляндии о провокациях Киева в Донбассе
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обратил внимание президента Финляндии Саули Ниинистё на провокационные действия Киева, который... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:44
2021-04-13T22:53
саули ниинисте
джо байден
владимир путин
финляндия
сша
донбасс
киев
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обратил внимание президента Финляндии Саули Ниинистё на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля."По просьбе Саули Ниинистё Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. В этой связи подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин также проинформировал о только что состоявшемся по инициативе американской стороны телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом."Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.Уточняется, что лидеры обсудили актуальные аспекты российско-финляндских добрососедских отношений, а также состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях. Кроме того, Путин и Ниинистё обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня."Выражен, в частности, обоюдный настрой на дальнейшее продуктивное сотрудничество на Севере в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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саули ниинисте, джо байден, владимир путин, финляндия, сша, донбасс, киев, в мире

Путин рассказал президенту Финляндии о провокациях Киева в Донбассе

20:44 13.04.2021 (обновлено: 22:53 13.04.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обратил внимание президента Финляндии Саули Ниинистё на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
"По просьбе Саули Ниинистё Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. В этой связи подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Путин также проинформировал о только что состоявшемся по инициативе американской стороны телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что лидеры обсудили актуальные аспекты российско-финляндских добрососедских отношений, а также состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях. Кроме того, Путин и Ниинистё обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня.
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Саули НиинистеДжо БайденВладимир ПутинФинляндияСШАДонбассКиевВ мире
 
 
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