Путин рассказал президенту Финляндии о провокациях Киева в Донбассе
20:44 13.04.2021 (обновлено: 22:53 13.04.2021)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обратил внимание президента Финляндии Саули Ниинистё на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
"По просьбе Саули Ниинистё Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. В этой связи подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Путин также проинформировал о только что состоявшемся по инициативе американской стороны телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что лидеры обсудили актуальные аспекты российско-финляндских добрососедских отношений, а также состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях. Кроме того, Путин и Ниинистё обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня.
"Выражен, в частности, обоюдный настрой на дальнейшее продуктивное сотрудничество на Севере в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах", - говорится в сообщении.