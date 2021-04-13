https://ria.ru/20210413/donbass-1728153524.html

Путин рассказал президенту Финляндии о провокациях Киева в Донбассе

Путин рассказал президенту Финляндии о провокациях Киева в Донбассе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обратил внимание президента Финляндии Саули Ниинистё на провокационные действия Киева, который... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T20:44

2021-04-13T20:44

2021-04-13T22:53

саули ниинисте

джо байден

владимир путин

финляндия

сша

донбасс

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727506871_0:343:3031:2047_1920x0_80_0_0_5881cac9be152229085de7e76ae8dcc4.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обратил внимание президента Финляндии Саули Ниинистё на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля."По просьбе Саули Ниинистё Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. В этой связи подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин также проинформировал о только что состоявшемся по инициативе американской стороны телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом."Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.Уточняется, что лидеры обсудили актуальные аспекты российско-финляндских добрососедских отношений, а также состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях. Кроме того, Путин и Ниинистё обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня."Выражен, в частности, обоюдный настрой на дальнейшее продуктивное сотрудничество на Севере в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210406/arktika-1604438493.html

финляндия

сша

донбасс

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саули ниинисте, джо байден, владимир путин, финляндия, сша, донбасс, киев, в мире