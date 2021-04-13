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В ЛНР назвали диалог в экономической группе по Донбассу малопродуктивным
В ЛНР назвали диалог в экономической группе по Донбассу малопродуктивным
Участники переговоров в экономической подгруппе по Донбассу не пришли к консенсусу ни по одному вопросу повестки дня, за исключением оплаты самопровозглашенной... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:26
2021-04-13T19:26
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Участники переговоров в экономической подгруппе по Донбассу не пришли к консенсусу ни по одному вопросу повестки дня, за исключением оплаты самопровозглашенной Луганской народной республикой воды, поставляемой Киевом на ее территорию, сообщила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу.По ее словам, на заседании были рассмотрены вопросы очередного платежа за воду, поставленную в ЛНР с подконтрольной Киеву территории, обсуждались проблемы водоснабжения ДНР, погашения долгов единственного работающего на территории республик украинского мобильного оператора "Водафон" за электроэнергию, задолженности по зарплате уволенным Киевом железнодорожникам, а также выплаты украинских пенсий маломобильным пенсионерам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ЛНР назвали диалог в экономической группе по Донбассу малопродуктивным

19:26 13.04.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаСело Желтое (на линии соприкосновения), ЛНР
Село Желтое (на линии соприкосновения), ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Участники переговоров в экономической подгруппе по Донбассу не пришли к консенсусу ни по одному вопросу повестки дня, за исключением оплаты самопровозглашенной Луганской народной республикой воды, поставляемой Киевом на ее территорию, сообщила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу.

"В отличие от других подгрупп, работа по вопросам экономики и восстановления прошла в диалоге. Напряженном и, к сожалению, малопродуктивном", - заявила Ковшарь.

По ее словам, на заседании были рассмотрены вопросы очередного платежа за воду, поставленную в ЛНР с подконтрольной Киеву территории, обсуждались проблемы водоснабжения ДНР, погашения долгов единственного работающего на территории республик украинского мобильного оператора "Водафон" за электроэнергию, задолженности по зарплате уволенным Киевом железнодорожникам, а также выплаты украинских пенсий маломобильным пенсионерам.
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"Таким образом, несмотря на видимость конструктивного диалога, ни по одной из тем, за исключением оплаты воды, поставленной в ЛНР, прийти к консенсусу не удалось", - дополнила Ковшарь.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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