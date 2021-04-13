В ЛНР назвали диалог в экономической группе по Донбассу малопродуктивным
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Участники переговоров в экономической подгруппе по Донбассу не пришли к консенсусу ни по одному вопросу повестки дня, за исключением оплаты самопровозглашенной Луганской народной республикой воды, поставляемой Киевом на ее территорию, сообщила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу.
"В отличие от других подгрупп, работа по вопросам экономики и восстановления прошла в диалоге. Напряженном и, к сожалению, малопродуктивном", - заявила Ковшарь.
По ее словам, на заседании были рассмотрены вопросы очередного платежа за воду, поставленную в ЛНР с подконтрольной Киеву территории, обсуждались проблемы водоснабжения ДНР, погашения долгов единственного работающего на территории республик украинского мобильного оператора "Водафон" за электроэнергию, задолженности по зарплате уволенным Киевом железнодорожникам, а также выплаты украинских пенсий маломобильным пенсионерам.
"Таким образом, несмотря на видимость конструктивного диалога, ни по одной из тем, за исключением оплаты воды, поставленной в ЛНР, прийти к консенсусу не удалось", - дополнила Ковшарь.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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