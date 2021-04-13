https://ria.ru/20210413/donbass-1728144468.html

В ЛНР назвали диалог в экономической группе по Донбассу малопродуктивным

В ЛНР назвали диалог в экономической группе по Донбассу малопродуктивным

Участники переговоров в экономической подгруппе по Донбассу не пришли к консенсусу ни по одному вопросу повестки дня, за исключением оплаты самопровозглашенной... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:26

2021-04-13T19:26

2021-04-13T19:26

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Участники переговоров в экономической подгруппе по Донбассу не пришли к консенсусу ни по одному вопросу повестки дня, за исключением оплаты самопровозглашенной Луганской народной республикой воды, поставляемой Киевом на ее территорию, сообщила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу.По ее словам, на заседании были рассмотрены вопросы очередного платежа за воду, поставленную в ЛНР с подконтрольной Киеву территории, обсуждались проблемы водоснабжения ДНР, погашения долгов единственного работающего на территории республик украинского мобильного оператора "Водафон" за электроэнергию, задолженности по зарплате уволенным Киевом железнодорожникам, а также выплаты украинских пенсий маломобильным пенсионерам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html

https://ria.ru/20210411/donbass-1727771152.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире