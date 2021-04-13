https://ria.ru/20210413/donbass-1728102104.html
Французы обвинили США в попытках рассорить Россию и Европу из-за Донбасса
Французы обвинили США в попытках рассорить Россию и Европу из-за Донбасса
Читатели французской газеты Figaro призвали перестать слепо следовать за США, которые пытаются внести разлад между Россией и Европой с помощью Украины. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:18
2021-04-13T16:18
2021-04-13T17:18
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Figaro призвали перестать слепо следовать за США, которые пытаются внести разлад между Россией и Европой с помощью Украины."Киевские марионетки, проталкиваемые США, устраивают провокации против Донбасса и России, а затем тут же жалуются своим западным покровителям", — написал один из читателей."К провокациям прибегают в основном США, и не только на Украине", — считает другой.Один из комментаторов отметил, что если бы Киев выполнял Минские соглашения, то, возможно, восточная часть Украины не стремилась бы к отделению."Если вы хотите войны в Европе, продолжайте в том же духе!" — написал еще один читатель.Многие комментаторы не понимают, почему рядом с российской границей развернуто больше американских ракет, чем у границы США.Один из них подчеркнул, что, как только конфликт в регионе удастся урегулировать, Киев устремится за защитой в НАТО.Страны Запада обвиняют Россию в усилении "агрессивных действий" и требуют объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210413/ukraina-1728022360.html
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