https://ria.ru/20210413/donbass-1727994536.html
Киев счел угрозой обеспокоенность Москвы возможной эскалацией в Донбассе
Киев счел угрозой обеспокоенность Москвы возможной эскалацией в Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал прямой угрозой Москвы ее опасения по поводу возможной эскалации в Донбассе в случае вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T00:25
2021-04-13T00:25
2021-04-13T00:25
россия
донбасс
нато
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150184/09/1501840938_0:54:1040:639_1920x0_80_0_0_c4ea72f776efbbba8de6ec7a7b40cb3a.jpg
КИЕВ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал прямой угрозой Москвы ее опасения по поводу возможной эскалации в Донбассе в случае вступления Украины в НАТО.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. В субботу глава минобороны страны заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2021 году."Это, безусловно, является прямыми угрозами. Это новый элемент в информационной работе РФ", - сказал Кулеба в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.Отвечая на вопрос о том, не считает ли он, что заявления Украины о вступлении в НАТО могут стать провокацией и основанием для эскалации конфликта в Донбассе, Кулеба заявил: "Само существование Украины как независимого европейского государства является провокацией для РФ".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/donbass-1727968758.html
https://ria.ru/20210412/donbass-1727939334.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150184/09/1501840938_60:0:981:691_1920x0_80_0_0_a9adfaa8cc292838124936b52f580540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, нато, украина, в мире