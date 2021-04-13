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Киев счел угрозой обеспокоенность Москвы возможной эскалацией в Донбассе
Киев счел угрозой обеспокоенность Москвы возможной эскалацией в Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал прямой угрозой Москвы ее опасения по поводу возможной эскалации в Донбассе в случае вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T00:25
2021-04-13T00:25
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нато
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КИЕВ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал прямой угрозой Москвы ее опасения по поводу возможной эскалации в Донбассе в случае вступления Украины в НАТО.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. В субботу глава минобороны страны заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2021 году."Это, безусловно, является прямыми угрозами. Это новый элемент в информационной работе РФ", - сказал Кулеба в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.Отвечая на вопрос о том, не считает ли он, что заявления Украины о вступлении в НАТО могут стать провокацией и основанием для эскалации конфликта в Донбассе, Кулеба заявил: "Само существование Украины как независимого европейского государства является провокацией для РФ".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/donbass-1727968758.html
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россия, донбасс, нато, украина, в мире

Киев счел угрозой обеспокоенность Москвы возможной эскалацией в Донбассе

00:25 13.04.2021
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
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КИЕВ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал прямой угрозой Москвы ее опасения по поводу возможной эскалации в Донбассе в случае вступления Украины в НАТО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. В субботу глава минобороны страны заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2021 году.
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"Это, безусловно, является прямыми угрозами. Это новый элемент в информационной работе РФ", - сказал Кулеба в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.
Отвечая на вопрос о том, не считает ли он, что заявления Украины о вступлении в НАТО могут стать провокацией и основанием для эскалации конфликта в Донбассе, Кулеба заявил: "Само существование Украины как независимого европейского государства является провокацией для РФ".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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