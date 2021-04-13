https://ria.ru/20210413/dolg-1728103321.html

ЦБ рассказал о сокращении внешнего долга России

ЦБ рассказал о сокращении внешнего долга России

Внешний долг России за первый квартал сократился на 8,6 миллиарда долларов, или на 1,8 процента, сообщает Центробанк. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:24

2021-04-13T16:24

2021-04-13T17:41

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Внешний долг России за первый квартал сократился на 8,6 миллиарда долларов, или на 1,8 процента, сообщает Центробанк.Как отмечает регулятор, это произошло в основном из-за снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также из-за уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах.На 1 апреля внешний долг составил 459,3 миллиарда долларов, тогда как на 1 января он равнялся 467,9 миллиарда.

https://ria.ru/20210413/svift-1727969184.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика