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ЦБ рассказал о сокращении внешнего долга России
ЦБ рассказал о сокращении внешнего долга России
Внешний долг России за первый квартал сократился на 8,6 миллиарда долларов, или на 1,8 процента, сообщает Центробанк. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:24
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россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Внешний долг России за первый квартал сократился на 8,6 миллиарда долларов, или на 1,8 процента, сообщает Центробанк.Как отмечает регулятор, это произошло в основном из-за снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также из-за уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах.На 1 апреля внешний долг составил 459,3 миллиарда долларов, тогда как на 1 января он равнялся 467,9 миллиарда.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ рассказал о сокращении внешнего долга России

16:24 13.04.2021 (обновлено: 17:41 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Внешний долг России за первый квартал сократился на 8,6 миллиарда долларов, или на 1,8 процента, сообщает Центробанк.
Как отмечает регулятор, это произошло в основном из-за снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также из-за уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах.
На 1 апреля внешний долг составил 459,3 миллиарда долларов, тогда как на 1 января он равнялся 467,9 миллиарда.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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