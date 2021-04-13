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ЦБ рассказал о сокращении внешнего долга России
ЦБ рассказал о сокращении внешнего долга России
Внешний долг России за первый квартал сократился на 8,6 миллиарда долларов, или на 1,8 процента, сообщает Центробанк. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:24
2021-04-13T16:24
2021-04-13T17:41
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Внешний долг России за первый квартал сократился на 8,6 миллиарда долларов, или на 1,8 процента, сообщает Центробанк.Как отмечает регулятор, это произошло в основном из-за снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также из-за уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах.На 1 апреля внешний долг составил 459,3 миллиарда долларов, тогда как на 1 января он равнялся 467,9 миллиарда.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика