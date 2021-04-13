Президент Словакии получила договор о закупке "Спутника V" для изучения
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
ПРАГА, 13 апр – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник главу минздрава Владимира Ленгварского и получила от него для изучения текст соглашения о закупке у РФ вакцины "Спутник V", сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец.
"Госпожа президент планирует ознакомиться с содержанием соглашения, чтобы информировать о своих намерениях, касающихся использования "Спутника V" в Словакии", - сказала Стрижинец, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
В понедельник Чапутова заявила о том, что намерена встретиться с главой минздрава и выяснить у него, почему соглашение о поставке российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в страну носит закрытый характер, хочет сама познакомиться с этим договором и узнать, может ли к нему получить доступ общественность.
При этом Чапутова сказала, что ни один разумный человек не может быть против "Спутника V" или любой иной вакцины, где бы она ни была изготовлена, если она безопасна и эффективна.
Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были тогдашние премьер Игорь Матович и глава минздрава Марек Крайчи. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку. Новый кабмин во главе с Эдуардом Хегером был утвержден 1 апреля, Матович в нем занял пост вице-премьера и главы минфина.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия словацких экспертов как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта испытания "Спутник V" прошли "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".