Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/dogovor-1728092725.html
Президент Словакии получила договор о закупке "Спутника V" для изучения
Президент Словакии получила договор о закупке "Спутника V" для изучения
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник главу минздрава Владимира Ленгварского и получила от него для изучения текст соглашения о закупке у РФ... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:34
2021-04-13T15:34
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
зузана чапутова
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600139147_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_d01e246b423f106e2ad2ac449897a924.jpg
ПРАГА, 13 апр – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник главу минздрава Владимира Ленгварского и получила от него для изучения текст соглашения о закупке у РФ вакцины "Спутник V", сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец."Госпожа президент планирует ознакомиться с содержанием соглашения, чтобы информировать о своих намерениях, касающихся использования "Спутника V" в Словакии", - сказала Стрижинец, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.В понедельник Чапутова заявила о том, что намерена встретиться с главой минздрава и выяснить у него, почему соглашение о поставке российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в страну носит закрытый характер, хочет сама познакомиться с этим договором и узнать, может ли к нему получить доступ общественность.При этом Чапутова сказала, что ни один разумный человек не может быть против "Спутника V" или любой иной вакцины, где бы она ни была изготовлена, если она безопасна и эффективна.Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были тогдашние премьер Игорь Матович и глава минздрава Марек Крайчи. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку. Новый кабмин во главе с Эдуардом Хегером был утвержден 1 апреля, Матович в нем занял пост вице-премьера и главы минфина.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия словацких экспертов как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта испытания "Спутник V" прошли "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728066563.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600139147_281:0:2946:1999_1920x0_80_0_0_ae4d267b9c98d92b37d31562b0f53f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, зузана чапутова, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, словакия, в мире

Президент Словакии получила договор о закупке "Спутника V" для изучения

15:34 13.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 13 апр – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник главу минздрава Владимира Ленгварского и получила от него для изучения текст соглашения о закупке у РФ вакцины "Спутник V", сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец.
"Госпожа президент планирует ознакомиться с содержанием соглашения, чтобы информировать о своих намерениях, касающихся использования "Спутника V" в Словакии", - сказала Стрижинец, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 13:39Распространение коронавируса
"Спутник V" хотят испытать на добровольцах в Италии
В понедельник Чапутова заявила о том, что намерена встретиться с главой минздрава и выяснить у него, почему соглашение о поставке российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в страну носит закрытый характер, хочет сама познакомиться с этим договором и узнать, может ли к нему получить доступ общественность.
При этом Чапутова сказала, что ни один разумный человек не может быть против "Спутника V" или любой иной вакцины, где бы она ни была изготовлена, если она безопасна и эффективна.
Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были тогдашние премьер Игорь Матович и глава минздрава Марек Крайчи. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку. Новый кабмин во главе с Эдуардом Хегером был утвержден 1 апреля, Матович в нем занял пост вице-премьера и главы минфина.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия словацких экспертов как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта испытания "Спутник V" прошли "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗузана ЧапутоваКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийСловакияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния