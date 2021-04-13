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https://ria.ru/20210413/chinovnik-1728028384.html
В Адыгее уволили чиновника, который напал на пришедшего на прием мужчину
В Адыгее уволили чиновника, который напал на пришедшего на прием мужчину
Чиновник, видео с нападением которого на пришедшего на прием гражданина появилось в сети, освобожден от занимаемой должности за "поведение, выходящее за рамки... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:55
2021-04-13T10:55
мурат кумпилов
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Чиновник, видео с нападением которого на пришедшего на прием гражданина появилось в сети, освобожден от занимаемой должности за "поведение, выходящее за рамки служебной этики", сообщил глава Яблоновского городского поселения Адыгеи Заурдин Атажахов.В минувшую пятницу в одном из краснодарских Telegram-каналов была размещена видеозапись, на которой видно, как чиновник администрации одного из поселений нападает на заявителя, который настаивает на личном приёме. В комментарии к видео говорится, что речь идёт об администрации крупного адыгейского посёлка Яблоновский, расположенного в непосредственной близости от Краснодара. Республиканская прокуратура объявила о проведении проверки данного инцидента, а глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил возмущение поведением чиновника и рекомендовал принять по нему кадровое решение."После изучения всех обстоятельств инцидента, произошедшего между работником администрации посёлка и одним из его жителей, мною было принято решение об освобождении данного сотрудника от занимаемой должности. Возникновение подобных ситуаций между представителями муниципалитета и жителями считаю недопустимым и выходящим за рамки служебной этики, именно поэтому хочу ещё раз извиниться перед всеми жителями Яблоновского городского поселения", - сообщил в Instagram муниципалитета Атажахов.Как уточнили РИА Новости в администрации поселения, речь идёт о заместителе главы муниципалитета Руслане Ачмизе.
https://ria.ru/20210322/shtraf-1602282368.html
https://ria.ru/20210330/krasnoyarsk-1603403653.html
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мурат кумпилов, краснодар, происшествия

В Адыгее уволили чиновника, который напал на пришедшего на прием мужчину

10:55 13.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПортфель чиновника
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Чиновник, видео с нападением которого на пришедшего на прием гражданина появилось в сети, освобожден от занимаемой должности за "поведение, выходящее за рамки служебной этики", сообщил глава Яблоновского городского поселения Адыгеи Заурдин Атажахов.
В минувшую пятницу в одном из краснодарских Telegram-каналов была размещена видеозапись, на которой видно, как чиновник администрации одного из поселений нападает на заявителя, который настаивает на личном приёме. В комментарии к видео говорится, что речь идёт об администрации крупного адыгейского посёлка Яблоновский, расположенного в непосредственной близости от Краснодара. Республиканская прокуратура объявила о проведении проверки данного инцидента, а глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил возмущение поведением чиновника и рекомендовал принять по нему кадровое решение.
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"После изучения всех обстоятельств инцидента, произошедшего между работником администрации посёлка и одним из его жителей, мною было принято решение об освобождении данного сотрудника от занимаемой должности. Возникновение подобных ситуаций между представителями муниципалитета и жителями считаю недопустимым и выходящим за рамки служебной этики, именно поэтому хочу ещё раз извиниться перед всеми жителями Яблоновского городского поселения", - сообщил в Instagram муниципалитета Атажахов.
Как уточнили РИА Новости в администрации поселения, речь идёт о заместителе главы муниципалитета Руслане Ачмизе.
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