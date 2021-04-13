https://ria.ru/20210413/cavill-1727933509.html

"Моя любовь": Стало известно, с кем встречается Генри Кавилл

"Моя любовь": Стало известно, с кем встречается Генри Кавилл

Британский актер Генри Кавилл разместил в Instagram снимок, на котором он вместе со своей девушкой. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T01:45

2021-04-13T01:45

2021-04-13T01:45

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл разместил в Instagram снимок, на котором он вместе со своей девушкой.По информации USA Today, на фотографии со звездой сериала "Ведьмак" Натали Вискузо — вице-президент одной из продюсерских компаний, создавших такие фильмы с участием Кавилла, как "Человек из стали" (2013) и "Энола Холмс" (2020). Ранее папарацци замечали пару в Лондоне, когда Натали и Генри выгуливали собаку 37-летнего актера. В комментариях поклонницы написали, что не могут поверить в то, что один из главных красавчиков Голливуда не свободен. "Скажите, пожалуйста, что этот снимок для фильма", "Мое сердце разбито", "Все кончено, у нас не будет больше шанса. Хотя как будто он у нас когда-либо был", — высказались подписчицы. До этого, как отмечают в USA Today, Генри Кавилл некоторое время встречался с каскадершей Люси Корк и актрисой Кейли Куоко ("Теория большого взрыва", "Бортпроводница").

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, голливуд, лондон, генри кавилл, стиль жизни, новости культуры