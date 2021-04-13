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"Моя любовь": Стало известно, с кем встречается Генри Кавилл
"Моя любовь": Стало известно, с кем встречается Генри Кавилл
Британский актер Генри Кавилл разместил в Instagram снимок, на котором он вместе со своей девушкой. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:45
2021-04-13T01:45
2021-04-13T01:45
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл разместил в Instagram снимок, на котором он вместе со своей девушкой.По информации USA Today, на фотографии со звездой сериала "Ведьмак" Натали Вискузо — вице-президент одной из продюсерских компаний, создавших такие фильмы с участием Кавилла, как "Человек из стали" (2013) и "Энола Холмс" (2020). Ранее папарацци замечали пару в Лондоне, когда Натали и Генри выгуливали собаку 37-летнего актера. В комментариях поклонницы написали, что не могут поверить в то, что один из главных красавчиков Голливуда не свободен. "Скажите, пожалуйста, что этот снимок для фильма", "Мое сердце разбито", "Все кончено, у нас не будет больше шанса. Хотя как будто он у нас когда-либо был", — высказались подписчицы. До этого, как отмечают в USA Today, Генри Кавилл некоторое время встречался с каскадершей Люси Корк и актрисой Кейли Куоко ("Теория большого взрыва", "Бортпроводница").
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netflix, голливуд, лондон, генри кавилл, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл разместил в Instagram снимок, на котором он вместе со своей девушкой.
"Это я выгляжу спокойно и уверенно незадолго до того, как моя прекрасная и блестящая любовь Натали уничтожила меня в игре в шахматы", — подписал фотографию Кавилл.
По информации
USA Today, на фотографии со звездой сериала "Ведьмак" Натали Вискузо — вице-президент одной из продюсерских компаний, создавших такие фильмы с участием Кавилла, как "Человек из стали" (2013) и "Энола Холмс" (2020).
Ранее папарацци замечали пару в Лондоне, когда Натали и Генри выгуливали собаку 37-летнего актера.
В комментариях поклонницы написали, что не могут поверить в то, что один из главных красавчиков Голливуда не свободен.
"Скажите, пожалуйста, что этот снимок для фильма", "Мое сердце разбито", "Все кончено, у нас не будет больше шанса. Хотя как будто он у нас когда-либо был", — высказались подписчицы.
До этого, как отмечают в USA Today, Генри Кавилл некоторое время встречался с каскадершей Люси Корк и актрисой Кейли Куоко ("Теория большого взрыва", "Бортпроводница").