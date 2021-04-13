Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/cavill-1727933509.html
"Моя любовь": Стало известно, с кем встречается Генри Кавилл
"Моя любовь": Стало известно, с кем встречается Генри Кавилл
Британский актер Генри Кавилл разместил в Instagram снимок, на котором он вместе со своей девушкой. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:45
2021-04-13T01:45
netflix
голливуд
лондон
культура
генри кавилл
стиль жизни
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155710/74/1557107430_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_820c788ee30cb44f711f0237d39667fd.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл разместил в Instagram снимок, на котором он вместе со своей девушкой.По информации USA Today, на фотографии со звездой сериала "Ведьмак" Натали Вискузо — вице-президент одной из продюсерских компаний, создавших такие фильмы с участием Кавилла, как "Человек из стали" (2013) и "Энола Холмс" (2020). Ранее папарацци замечали пару в Лондоне, когда Натали и Генри выгуливали собаку 37-летнего актера. В комментариях поклонницы написали, что не могут поверить в то, что один из главных красавчиков Голливуда не свободен. "Скажите, пожалуйста, что этот снимок для фильма", "Мое сердце разбито", "Все кончено, у нас не будет больше шанса. Хотя как будто он у нас когда-либо был", — высказались подписчицы. До этого, как отмечают в USA Today, Генри Кавилл некоторое время встречался с каскадершей Люси Корк и актрисой Кейли Куоко ("Теория большого взрыва", "Бортпроводница").
https://ria.ru/20200428/1570677351.html
голливуд
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/74/1557107430_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_116de9dfd2ca5cee26241d9b5a1e4c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
netflix, голливуд, лондон, генри кавилл, стиль жизни, новости культуры

"Моя любовь": Стало известно, с кем встречается Генри Кавилл

01:45 13.04.2021
 
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАктер Генри Кавилл
Актер Генри Кавилл - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл разместил в Instagram снимок, на котором он вместе со своей девушкой.

"Это я выгляжу спокойно и уверенно незадолго до того, как моя прекрасная и блестящая любовь Натали уничтожила меня в игре в шахматы", — подписал фотографию Кавилл.

По информации USA Today, на фотографии со звездой сериала "Ведьмак" Натали Вискузо — вице-президент одной из продюсерских компаний, создавших такие фильмы с участием Кавилла, как "Человек из стали" (2013) и "Энола Холмс" (2020).
Ранее папарацци замечали пару в Лондоне, когда Натали и Генри выгуливали собаку 37-летнего актера.
В комментариях поклонницы написали, что не могут поверить в то, что один из главных красавчиков Голливуда не свободен.
"Скажите, пожалуйста, что этот снимок для фильма", "Мое сердце разбито", "Все кончено, у нас не будет больше шанса. Хотя как будто он у нас когда-либо был", — высказались подписчицы.
До этого, как отмечают в USA Today, Генри Кавилл некоторое время встречался с каскадершей Люси Корк и актрисой Кейли Куоко ("Теория большого взрыва", "Бортпроводница").
Актриса Эмма Уотсон на показе фильма Красавица и чудовище в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.04.2020
28 апреля 2020, 15:19Культура
СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон
 
КультураNetflixГолливудЛондонГенри КавиллСтиль жизниНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
12:16Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
12:15Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
12:14США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
12:10Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности
12:09В МИД прокомментировали заявление G7 по России и Украине
12:02Турбизнес попросил власти открыть другие направления вместо Турции
11:58Летчик рассказал о секретах президентского самолета
11:56Эксперт оценил масштабы хищений данных из банков в России
11:54Рогозин раскритиковал поздравление украинского КБ с Днем космонавтики
11:52Россия направила 15 кораблей из Каспийского в Черное море
11:51Курс биткоина установил новый исторический рекорд
11:50Немецкие экоактивисты подали иск против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния