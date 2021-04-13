https://ria.ru/20210413/blagoustroystvo-1728050268.html

Губернатор Подмосковья призвал активизировать работы по благоустройству

Губернатор Подмосковья призвал активизировать работы по благоустройству

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активизировать работы по благоустройству и ремонту дорог в регионе. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:36

2021-04-13T12:36

2021-04-13T12:36

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 13 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активизировать работы по благоустройству и ремонту дорог в регионе."Люди должны видеть, как наводится красота и уют в Подмосковье, поэтому после зимы требуется форсированная работа дорожных и хозяйственных служб. Приятно заезжать в город и видеть чистые дороги, тротуары и общественные территории. Прошу внимательно подойти к этому вопросу", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он напомнил, что благодаря корректировке бюджета, на ремонт муниципальных дорог и тротуаров были выделены дополнительные средства."Все это позволит ударно провести работу", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20210412/kapremont-1727931425.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)