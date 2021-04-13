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Губернатор Подмосковья призвал активизировать работы по благоустройству
Губернатор Подмосковья призвал активизировать работы по благоустройству
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активизировать работы по благоустройству и ремонту дорог в регионе. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:36
2021-04-13T12:36
2021-04-13T12:36
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 13 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активизировать работы по благоустройству и ремонту дорог в регионе."Люди должны видеть, как наводится красота и уют в Подмосковье, поэтому после зимы требуется форсированная работа дорожных и хозяйственных служб. Приятно заезжать в город и видеть чистые дороги, тротуары и общественные территории. Прошу внимательно подойти к этому вопросу", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он напомнил, что благодаря корректировке бюджета, на ремонт муниципальных дорог и тротуаров были выделены дополнительные средства."Все это позволит ударно провести работу", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20210412/kapremont-1727931425.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)