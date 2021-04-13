Бирюков: в Москве пройдут масштабные противопаводковые учения
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПожарно-тактические учения МЧС на территории торгово-пешеходного моста "Багратион" и в высотном здании "Москва-Сити Башня 2000"
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Москве 14 апреля пройдут масштабные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках учений столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что по тактическому замыслу, в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация свыше 60 человек.
Бирюков добавил, что в учениях будут задействованы более 200 сотрудников и 60 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотные летательные аппараты, катер, надувные лодки с мотопомпами, инженерная и аварийно-восстановительная техника.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике уникальные образцы новейшего оборудования.
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