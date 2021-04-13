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Бирюков: в Москве пройдут масштабные противопаводковые учения
Бирюков: в Москве пройдут масштабные противопаводковые учения
В Москве 14 апреля пройдут масштабные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:04
2021-04-13T17:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
тинао
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Москве 14 апреля пройдут масштабные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что по тактическому замыслу, в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация свыше 60 человек.Бирюков добавил, что в учениях будут задействованы более 200 сотрудников и 60 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотные летательные аппараты, катер, надувные лодки с мотопомпами, инженерная и аварийно-восстановительная техника.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике уникальные образцы новейшего оборудования.
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городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва

Бирюков: в Москве пройдут масштабные противопаводковые учения

17:04 13.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПожарно-тактические учения МЧС на территории торгово-пешеходного моста "Багратион" и в высотном здании "Москва-Сити Башня 2000"
Пожарно-тактические учения МЧС на территории торгово-пешеходного моста Багратион и в высотном здании Москва-Сити Башня 2000 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Москве 14 апреля пройдут масштабные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках учений столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что по тактическому замыслу, в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация свыше 60 человек.
Бирюков добавил, что в учениях будут задействованы более 200 сотрудников и 60 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотные летательные аппараты, катер, надувные лодки с мотопомпами, инженерная и аварийно-восстановительная техника.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике уникальные образцы новейшего оборудования.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыТиНАОПетр БирюковМосква
 
 
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