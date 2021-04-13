https://ria.ru/20210413/biryukov-v-moskve-proydut-masshtabnye-protivopavodkovye-ucheniya-1728112189.html

Бирюков: в Москве пройдут масштабные противопаводковые учения

Бирюков: в Москве пройдут масштабные противопаводковые учения

В Москве 14 апреля пройдут масштабные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:04

2021-04-13T17:04

2021-04-13T17:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

тинао

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Москве 14 апреля пройдут масштабные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что по тактическому замыслу, в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация свыше 60 человек.Бирюков добавил, что в учениях будут задействованы более 200 сотрудников и 60 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотные летательные аппараты, катер, надувные лодки с мотопомпами, инженерная и аварийно-восстановительная техника.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике уникальные образцы новейшего оборудования.

https://ria.ru/20210402/vozdukh-1603960761.html

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городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва