https://ria.ru/20210413/belorussiya-1728100756.html

Белоруссия обвинила Польшу в нарушении воздушных границ

Белоруссия обвинила Польшу в нарушении воздушных границ

Министерство обороны Белоруссии заявило, что неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу со стороны Польши. Об этом сообщается в... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:13

2021-04-13T16:13

2021-04-13T19:54

министерство обороны белоруссии

польша

белоруссия

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МИНСК, 13 апр — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило, что неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу со стороны Польши. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным Минобороны, факт нарушения зафиксировали в 20:45 12 апреля. Воздушное судно затем вернулось на польскую территорию.Оборонное ведомство вызвало к себе польского атташе по вопросам обороны. Ему заявили, что Польша должна провести разбирательство и затем сообщить о его результатах. В польском оборонном ведомстве, в свою очередь, заявили, что военные воздушные суда накануне вечером не летали вблизи госграницы двух стран.

https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html

польша

белоруссия

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министерство обороны белоруссии, польша, белоруссия, в мире