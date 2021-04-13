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Белоруссия обвинила Польшу в нарушении воздушных границ
Белоруссия обвинила Польшу в нарушении воздушных границ
Министерство обороны Белоруссии заявило, что неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу со стороны Польши. Об этом сообщается в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:13
2021-04-13T19:54
министерство обороны белоруссии
польша
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 апр — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило, что неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу со стороны Польши. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным Минобороны, факт нарушения зафиксировали в 20:45 12 апреля. Воздушное судно затем вернулось на польскую территорию.Оборонное ведомство вызвало к себе польского атташе по вопросам обороны. Ему заявили, что Польша должна провести разбирательство и затем сообщить о его результатах. В польском оборонном ведомстве, в свою очередь, заявили, что военные воздушные суда накануне вечером не летали вблизи госграницы двух стран.
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министерство обороны белоруссии, польша, белоруссия, в мире

Белоруссия обвинила Польшу в нарушении воздушных границ

16:13 13.04.2021 (обновлено: 19:54 13.04.2021)
 
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Автомобили на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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МИНСК, 13 апр — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило, что неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу со стороны Польши. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным Минобороны, факт нарушения зафиксировали в 20:45 12 апреля. Воздушное судно затем вернулось на польскую территорию.
Оборонное ведомство вызвало к себе польского атташе по вопросам обороны. Ему заявили, что Польша должна провести разбирательство и затем сообщить о его результатах.
В польском оборонном ведомстве, в свою очередь, заявили, что военные воздушные суда накануне вечером не летали вблизи госграницы двух стран.
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