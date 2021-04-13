Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/bank-1728066258.html
ВТБ выпустил цифровые карты для малого и среднего бизнеса
ВТБ выпустил цифровые карты для малого и среднего бизнеса
Банк ВТБ (ПАО) начал выпуск цифровых бизнес-карт VISA и Mastercard для малых и средних предпринимателей, сообщает банк. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:38
2021-04-13T13:38
россия
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 13 апр – РИА новости. Банк ВТБ (ПАО) начал выпуск цифровых бизнес-карт VISA и Mastercard для малых и средних предпринимателей, сообщает банк. Карту можно оформить в интернет-банке (4+) без выпуска "пластика" или с дублированием на пластиковом носителе. При подключении одного из пакетов услуг для бизнеса она будет выпущена бесплатно. Виртуальная карта может использоваться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для бизнес-расходов и расчетов в интернете: оплаты представительских расходов, закупок для офиса, расчетов с партнерами, обеспечения сотрудников командировочными и во многих других ситуациях без выдачи наличных под отчет и оформления платеженых поручений.К одному расчетному счету компания может выпустить неограниченное количество бизнес-карт как для руководителя, так и для сотрудников. Для каждой карты устанавливается свой расходный лимит."Популярность бизнес-карт как расчетного сервиса для бизнеса в целом растет - только за последние полгода их эмиссия в ВТБ выросла почти на 20%. В рамках стратегии цифровизации мы выводим наши решения в онлайн-каналы и делаем ежедневные расчеты клиентов еще более удобными и быстрыми. При этом цифровая карта сохраняет все преимущества обычной бизнес-карты, предоставляя клиенту доступ к денежным средствам на расчетном счете в режиме 24/7", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента анализа, координации продуктового развития – старшего вице-президента банка ВТБ Юлии Копытовой.
https://realty.ria.ru/20210409/ipoteka-1727471879.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, втб, новости компаний - экономика

ВТБ выпустил цифровые карты для малого и среднего бизнеса

13:38 13.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА новости. Банк ВТБ (ПАО) начал выпуск цифровых бизнес-карт VISA и Mastercard для малых и средних предпринимателей, сообщает банк.
Карту можно оформить в интернет-банке (4+) без выпуска "пластика" или с дублированием на пластиковом носителе. При подключении одного из пакетов услуг для бизнеса она будет выпущена бесплатно. Виртуальная карта может использоваться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для бизнес-расходов и расчетов в интернете: оплаты представительских расходов, закупок для офиса, расчетов с партнерами, обеспечения сотрудников командировочными и во многих других ситуациях без выдачи наличных под отчет и оформления платеженых поручений.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 09:06Льготная ипотека
ВТБ снижает ставку по льготной ипотеке на новостройки
К одному расчетному счету компания может выпустить неограниченное количество бизнес-карт как для руководителя, так и для сотрудников. Для каждой карты устанавливается свой расходный лимит.
"Популярность бизнес-карт как расчетного сервиса для бизнеса в целом растет - только за последние полгода их эмиссия в ВТБ выросла почти на 20%. В рамках стратегии цифровизации мы выводим наши решения в онлайн-каналы и делаем ежедневные расчеты клиентов еще более удобными и быстрыми. При этом цифровая карта сохраняет все преимущества обычной бизнес-карты, предоставляя клиенту доступ к денежным средствам на расчетном счете в режиме 24/7", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента анализа, координации продуктового развития – старшего вице-президента банка ВТБ Юлии Копытовой.
 
РоссияВТБНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния