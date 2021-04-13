ВТБ выпустил цифровые карты для малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 13 апр – РИА новости. Банк ВТБ (ПАО) начал выпуск цифровых бизнес-карт VISA и Mastercard для малых и средних предпринимателей, сообщает банк.
Карту можно оформить в интернет-банке (4+) без выпуска "пластика" или с дублированием на пластиковом носителе. При подключении одного из пакетов услуг для бизнеса она будет выпущена бесплатно. Виртуальная карта может использоваться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для бизнес-расходов и расчетов в интернете: оплаты представительских расходов, закупок для офиса, расчетов с партнерами, обеспечения сотрудников командировочными и во многих других ситуациях без выдачи наличных под отчет и оформления платеженых поручений.
К одному расчетному счету компания может выпустить неограниченное количество бизнес-карт как для руководителя, так и для сотрудников. Для каждой карты устанавливается свой расходный лимит.
"Популярность бизнес-карт как расчетного сервиса для бизнеса в целом растет - только за последние полгода их эмиссия в ВТБ выросла почти на 20%. В рамках стратегии цифровизации мы выводим наши решения в онлайн-каналы и делаем ежедневные расчеты клиентов еще более удобными и быстрыми. При этом цифровая карта сохраняет все преимущества обычной бизнес-карты, предоставляя клиенту доступ к денежным средствам на расчетном счете в режиме 24/7", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента анализа, координации продуктового развития – старшего вице-президента банка ВТБ Юлии Копытовой.