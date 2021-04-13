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Эффект есть всегда. Как бизнес из Екатеринбурга сохраняет экологию

Эффект есть всегда. Как бизнес из Екатеринбурга сохраняет экологию

Чистый воздух и хорошая экология – одни из главных проблем жизни в больших городах. Крупные предприятия, обеспечивающие людей работой, в то же время... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:03

2021-04-13T11:03

2021-04-13T11:03

мсп банк

екатеринбург

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Чистый воздух и хорошая экология – одни из главных проблем жизни в больших городах. Крупные предприятия, обеспечивающие людей работой, в то же время воздействуют негативно на окружающую среду. Екатеринбургская группа компаний "Реиннольц" уже девять лет занимается разработкой и поставкой оборудования, которое минимизирует вред, наносимый большими предприятиями природе. Компания уже установила свои системы на многих производствах. В ближайшие месяцы еще один запуск запланирован на предприятии в Нижнем Тагиле. О своей работе основатель и генеральный директор компании Павел Блохин рассказывает с гордостью. В эту сферу он пришел сразу после окончания Уральского федерального университета, став специалистом по теплоэнергетике и теплотехнике. "Мы можем повлиять на экологичность и эффективность больших предприятий. И результат нашего труда виден всегда. Благодаря нашему оборудованию предприятие повышает эффективность, жители города ощущают преимущества, улучшается состояние окружающей среды. Все это приносит удовлетворение, ведь ты можешь не только самореализоваться, но и принести пользу обществу", ­– рассказывает Павел Блохин. Его компания работает на этом рынке с 2012 года. Начинали как представители французских производителей. Позже стали сами заниматься инжинирингом. Сейчас в компании работает больше 60 человек, производство и офис базируются в Екатеринбурге. В последнее время Блохин несколько раз ездил в Нижний Тагил –для местного металлургического комбината "Реиннольц" поставила оборудование. "Все, кто был в этом городе, знают, что как только подъезжаешь к комбинату, в воздухе чувствуется специфический запах. Мне кажется, что эта проблема существует давно, с момента появления производства", – делится наблюдениями Павел. Вопрос сотрудничества с Нижнетагильским комбинатом компания начала обсуждать еще пять лет назад. В итоге реализовать задуманное удалось к концу 2020 года. Несмотря на пандемию, все поставки были сделаны в срок. Проект осуществили вместе с французскими партнерами, поставившими часть оборудования. Этот проект, как и другие задумки, удается реализовать благодаря кредиту на три года, взятому в МСП Банке. По словам Павла Блохина, с помощью этих средств компании удалось сформировать удобную финансовую модель. В Нижнем Тагиле сейчас идет монтаж оборудования, пуск запланирован на вторую половину лета. Однако, отмечает Павел, положительный эффект просчитывается обычно уже на этапе разработки.

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мсп банк, екатеринбург, новости компаний - экономика