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Эффект есть всегда. Как бизнес из Екатеринбурга сохраняет экологию
Эффект есть всегда. Как бизнес из Екатеринбурга сохраняет экологию
Чистый воздух и хорошая экология – одни из главных проблем жизни в больших городах. Крупные предприятия, обеспечивающие людей работой, в то же время... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:03
2021-04-13T11:03
мсп банк
екатеринбург
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Чистый воздух и хорошая экология – одни из главных проблем жизни в больших городах. Крупные предприятия, обеспечивающие людей работой, в то же время воздействуют негативно на окружающую среду. Екатеринбургская группа компаний "Реиннольц" уже девять лет занимается разработкой и поставкой оборудования, которое минимизирует вред, наносимый большими предприятиями природе. Компания уже установила свои системы на многих производствах. В ближайшие месяцы еще один запуск запланирован на предприятии в Нижнем Тагиле. О своей работе основатель и генеральный директор компании Павел Блохин рассказывает с гордостью. В эту сферу он пришел сразу после окончания Уральского федерального университета, став специалистом по теплоэнергетике и теплотехнике. "Мы можем повлиять на экологичность и эффективность больших предприятий. И результат нашего труда виден всегда. Благодаря нашему оборудованию предприятие повышает эффективность, жители города ощущают преимущества, улучшается состояние окружающей среды. Все это приносит удовлетворение, ведь ты можешь не только самореализоваться, но и принести пользу обществу", ­– рассказывает Павел Блохин. Его компания работает на этом рынке с 2012 года. Начинали как представители французских производителей. Позже стали сами заниматься инжинирингом. Сейчас в компании работает больше 60 человек, производство и офис базируются в Екатеринбурге. В последнее время Блохин несколько раз ездил в Нижний Тагил –для местного металлургического комбината "Реиннольц" поставила оборудование. "Все, кто был в этом городе, знают, что как только подъезжаешь к комбинату, в воздухе чувствуется специфический запах. Мне кажется, что эта проблема существует давно, с момента появления производства", – делится наблюдениями Павел. Вопрос сотрудничества с Нижнетагильским комбинатом компания начала обсуждать еще пять лет назад. В итоге реализовать задуманное удалось к концу 2020 года. Несмотря на пандемию, все поставки были сделаны в срок. Проект осуществили вместе с французскими партнерами, поставившими часть оборудования. Этот проект, как и другие задумки, удается реализовать благодаря кредиту на три года, взятому в МСП Банке. По словам Павла Блохина, с помощью этих средств компании удалось сформировать удобную финансовую модель. В Нижнем Тагиле сейчас идет монтаж оборудования, пуск запланирован на вторую половину лета. Однако, отмечает Павел, положительный эффект просчитывается обычно уже на этапе разработки.
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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мсп банк, екатеринбург, новости компаний - экономика

Эффект есть всегда. Как бизнес из Екатеринбурга сохраняет экологию

11:03 13.04.2021
 
© Фото предоставлено группой компаний "Реинольц"Готовые единицы оборудования для нужд немецкой компании Neumann&Esser
Готовые единицы оборудования для нужд немецкой компании Neumann&Esser - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото предоставлено группой компаний "Реинольц"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Чистый воздух и хорошая экология – одни из главных проблем жизни в больших городах. Крупные предприятия, обеспечивающие людей работой, в то же время воздействуют негативно на окружающую среду. Екатеринбургская группа компаний "Реиннольц" уже девять лет занимается разработкой и поставкой оборудования, которое минимизирует вред, наносимый большими предприятиями природе. Компания уже установила свои системы на многих производствах. В ближайшие месяцы еще один запуск запланирован на предприятии в Нижнем Тагиле.
О своей работе основатель и генеральный директор компании Павел Блохин рассказывает с гордостью. В эту сферу он пришел сразу после окончания Уральского федерального университета, став специалистом по теплоэнергетике и теплотехнике.
© Фото предоставлено группой компаний "Реинольц"Генеральный директор Павел Блохин
Генеральный директор Павел Блохин - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото предоставлено группой компаний "Реинольц"
Генеральный директор Павел Блохин
"Мы можем повлиять на экологичность и эффективность больших предприятий. И результат нашего труда виден всегда. Благодаря нашему оборудованию предприятие повышает эффективность, жители города ощущают преимущества, улучшается состояние окружающей среды. Все это приносит удовлетворение, ведь ты можешь не только самореализоваться, но и принести пользу обществу", ­– рассказывает Павел Блохин.
Его компания работает на этом рынке с 2012 года. Начинали как представители французских производителей. Позже стали сами заниматься инжинирингом.
"В 2015 году мы уже сами освоили производство новых видов оборудования, которое наши французские партнеры не изготавливали. Это теплообменное оборудование и оборудование для переработки стоков, что и стало ключевым направлением нашей работы", – поясняет Павел.
Сейчас в компании работает больше 60 человек, производство и офис базируются в Екатеринбурге. В последнее время Блохин несколько раз ездил в Нижний Тагил –для местного металлургического комбината "Реиннольц" поставила оборудование.
"Все, кто был в этом городе, знают, что как только подъезжаешь к комбинату, в воздухе чувствуется специфический запах. Мне кажется, что эта проблема существует давно, с момента появления производства", – делится наблюдениями Павел.
© Фото предоставлено группой компаний "Реинольц"Процесс подготовки и отгрузки аппаратов именно для проекта НТМ
Процесс подготовки и отгрузки аппаратов именно для проекта НТМ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото предоставлено группой компаний "Реинольц"
Процесс подготовки и отгрузки аппаратов именно для проекта НТМ
Вопрос сотрудничества с Нижнетагильским комбинатом компания начала обсуждать еще пять лет назад. В итоге реализовать задуманное удалось к концу 2020 года. Несмотря на пандемию, все поставки были сделаны в срок. Проект осуществили вместе с французскими партнерами, поставившими часть оборудования.
"Мы делали аналогичные проекты и раньше, в частности, на металлургических комбинатах в Магнитогорске и Челябинске. Так что нынешнее задание для нас особой сложности не представляло. Было скорее интересно, потому что потребовались индивидуальные решения", – говорит директор компании.
Этот проект, как и другие задумки, удается реализовать благодаря кредиту на три года, взятому в МСП Банке. По словам Павла Блохина, с помощью этих средств компании удалось сформировать удобную финансовую модель.
© Фото предоставлено группой компаний "Реинольц"Подготовка и отгрузка аппаратов для проекта НТМК
Подготовка и отгрузка аппаратов для проекта НТМК - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото предоставлено группой компаний "Реинольц"
Подготовка и отгрузка аппаратов для проекта НТМК
В Нижнем Тагиле сейчас идет монтаж оборудования, пуск запланирован на вторую половину лета. Однако, отмечает Павел, положительный эффект просчитывается обычно уже на этапе разработки.
"При проектировании видно, насколько будут сокращены выбросы, каковы потери полезного продукта. Я уверен, что в реальности результат будет лучше, чем на бумаге. Дело в том, что на стадии проекта, некоторые моменты не могут быть учтены: проектировщик не всегда знает все детали производства, что и из какой трубы течет. Что касается фактических замеров, то эффект должен быть в течение нескольких месяцев", – уверен Павел Блохин.
 
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