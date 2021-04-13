Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/avariya-1728103772.html
В Челябинске три человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Челябинске три человека пострадали в ДТП с маршруткой
Легковой автомобиль врезался в маршрутку во вторник днем в Челябинске, в результате аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:27
2021-04-13T16:33
россия
угибдд
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728105014_0:88:1298:818_1920x0_80_0_0_fbd5691e8a4d11e223fe4c5205be5974.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в маршрутку во вторник днем в Челябинске, в результате аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.По данным УГИБДД России по Челябинску, ДТП произошло в 13.55 (11.55 мск) на улице Героев Танкограда, 83П. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автобусом Fiat, маршрутным такси. ГИБДД проводит административное расследование.Кроме того, водитель маршрутного такси с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга отказался от госпитализации, уточнила она.Остальные пассажиры, по данным горздрава, от осмотра отказались.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/dtp-1727964837.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728105014_47:0:1252:904_1920x0_80_0_0_11b7d11063f4ea9dbbd7938a7ce4af37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, угибдд, челябинск, происшествия

В Челябинске три человека пострадали в ДТП с маршруткой

16:27 13.04.2021 (обновлено: 16:33 13.04.2021)
 
© Фото : Instagram @zapoi_v_zapoeДТП с маршруткой в Челябинске
ДТП с маршруткой в Челябинске - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : Instagram @zapoi_v_zapoe
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в маршрутку во вторник днем в Челябинске, в результате аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.
По данным УГИБДД России по Челябинску, ДТП произошло в 13.55 (11.55 мск) на улице Героев Танкограда, 83П. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автобусом Fiat, маршрутным такси. ГИБДД проводит административное расследование.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 19:17
В администрации Рязани раскрыли причину крупного ДТП
"К месту ДТП были направлены три бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие: мужчина, водитель легкового автомобиля, с переломом костей таза, поясничного отдела позвоночника, ребер, тупой травмой живота… госпитализирован в горбольницу №8, 16-летний пассажир маршрутного такси с переломом поясничного отдела позвоночника госпитализирован также в ГКБ №8", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, водитель маршрутного такси с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга отказался от госпитализации, уточнила она.
Остальные пассажиры, по данным горздрава, от осмотра отказались.
 
РоссияУГИБДДЧелябинскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния