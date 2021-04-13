https://ria.ru/20210413/avariya-1728103772.html
В Челябинске три человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Челябинске три человека пострадали в ДТП с маршруткой
Легковой автомобиль врезался в маршрутку во вторник днем в Челябинске, в результате аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:27
2021-04-13T16:27
2021-04-13T16:33
россия
угибдд
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728105014_0:88:1298:818_1920x0_80_0_0_fbd5691e8a4d11e223fe4c5205be5974.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в маршрутку во вторник днем в Челябинске, в результате аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.По данным УГИБДД России по Челябинску, ДТП произошло в 13.55 (11.55 мск) на улице Героев Танкограда, 83П. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автобусом Fiat, маршрутным такси. ГИБДД проводит административное расследование.Кроме того, водитель маршрутного такси с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга отказался от госпитализации, уточнила она.Остальные пассажиры, по данным горздрава, от осмотра отказались.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/dtp-1727964837.html
россия
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728105014_47:0:1252:904_1920x0_80_0_0_11b7d11063f4ea9dbbd7938a7ce4af37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, угибдд, челябинск, происшествия