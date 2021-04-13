https://ria.ru/20210413/avariya-1728103772.html

В Челябинске три человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Челябинске три человека пострадали в ДТП с маршруткой

Легковой автомобиль врезался в маршрутку во вторник днем в Челябинске, в результате аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:27

2021-04-13T16:27

2021-04-13T16:33

россия

угибдд

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в маршрутку во вторник днем в Челябинске, в результате аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.По данным УГИБДД России по Челябинску, ДТП произошло в 13.55 (11.55 мск) на улице Героев Танкограда, 83П. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автобусом Fiat, маршрутным такси. ГИБДД проводит административное расследование.Кроме того, водитель маршрутного такси с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга отказался от госпитализации, уточнила она.Остальные пассажиры, по данным горздрава, от осмотра отказались.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/dtp-1727964837.html

россия

челябинск

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2021

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россия, угибдд, челябинск, происшествия