https://ria.ru/20210413/aprelskaya-konferentsiya-1728014313.html

Апрельская конференция ВШЭ по экономике начинается во вторник

Апрельская конференция ВШЭ по экономике начинается во вторник

Апрельская конференция по проблемам развития экономики и общества Высшей школы экономики начинается во вторник, она продлится до 30 апреля, сообщила... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:39

2021-04-13T09:39

2021-04-13T09:39

россия

сбер

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости/Прайм. Апрельская конференция по проблемам развития экономики и общества Высшей школы экономики начинается во вторник, она продлится до 30 апреля, сообщила пресс-служба ВШЭ.Она является одной из крупнейших научных конференций по социально-экономическим дисциплинам, в ней ежегодно принимают участие исследователи со всего мира. В 2021 году в рамках конференции пройдут сотни круглых столов, состоятся презентации десятков докладов, в том числе по вопросам макроэкономики, развития здравоохранения и образования, цифровой трансформации.Как отмечают организаторы, ежегодно в конференции принимают участие более 1,7 тысячи человек, включая порядка 200 иностранных экспертов и ученых. Традиционно среди спикеров апрельской конференции – члены правительства России, сотрудники Всемирного банка, ОЭСР, руководители российских и иностранных компаний. При этом основную часть выступлений составляют научные доклады российских и зарубежных ученых.Впервые в 2021 году соорганизаторами конференции выступает Высшая школа экономики и "Сбер". Результатом сотрудничества станет более 10 круглых столов с участием представителей "Сбера" и ведущих ученых ВШЭ. Серия обсуждений пройдет с 19 по 23 апреля.РИА Новости выступает генеральным информационным агентством 12-ой Апрельской конференции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/1604083583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбер, высшая школа экономики (вшэ)