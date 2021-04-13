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Апрельская конференция ВШЭ по экономике начинается во вторник
Апрельская конференция ВШЭ по экономике начинается во вторник
Апрельская конференция по проблемам развития экономики и общества Высшей школы экономики начинается во вторник, она продлится до 30 апреля, сообщила... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:39
2021-04-13T09:39
россия
сбер
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости/Прайм. Апрельская конференция по проблемам развития экономики и общества Высшей школы экономики начинается во вторник, она продлится до 30 апреля, сообщила пресс-служба ВШЭ.Она является одной из крупнейших научных конференций по социально-экономическим дисциплинам, в ней ежегодно принимают участие исследователи со всего мира. В 2021 году в рамках конференции пройдут сотни круглых столов, состоятся презентации десятков докладов, в том числе по вопросам макроэкономики, развития здравоохранения и образования, цифровой трансформации.Как отмечают организаторы, ежегодно в конференции принимают участие более 1,7 тысячи человек, включая порядка 200 иностранных экспертов и ученых. Традиционно среди спикеров апрельской конференции – члены правительства России, сотрудники Всемирного банка, ОЭСР, руководители российских и иностранных компаний. При этом основную часть выступлений составляют научные доклады российских и зарубежных ученых.Впервые в 2021 году соорганизаторами конференции выступает Высшая школа экономики и "Сбер". Результатом сотрудничества станет более 10 круглых столов с участием представителей "Сбера" и ведущих ученых ВШЭ. Серия обсуждений пройдет с 19 по 23 апреля.РИА Новости выступает генеральным информационным агентством 12-ой Апрельской конференции.
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россия, сбер, высшая школа экономики (вшэ)

Апрельская конференция ВШЭ по экономике начинается во вторник

09:39 13.04.2021
 
© DepositphotosВысшая Школа Экономики
Высшая Школа Экономики - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Depositphotos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости/Прайм. Апрельская конференция по проблемам развития экономики и общества Высшей школы экономики начинается во вторник, она продлится до 30 апреля, сообщила пресс-служба ВШЭ.
Она является одной из крупнейших научных конференций по социально-экономическим дисциплинам, в ней ежегодно принимают участие исследователи со всего мира. В 2021 году в рамках конференции пройдут сотни круглых столов, состоятся презентации десятков докладов, в том числе по вопросам макроэкономики, развития здравоохранения и образования, цифровой трансформации.
Как отмечают организаторы, ежегодно в конференции принимают участие более 1,7 тысячи человек, включая порядка 200 иностранных экспертов и ученых. Традиционно среди спикеров апрельской конференции – члены правительства России, сотрудники Всемирного банка, ОЭСР, руководители российских и иностранных компаний. При этом основную часть выступлений составляют научные доклады российских и зарубежных ученых.
Впервые в 2021 году соорганизаторами конференции выступает Высшая школа экономики и "Сбер". Результатом сотрудничества станет более 10 круглых столов с участием представителей "Сбера" и ведущих ученых ВШЭ. Серия обсуждений пройдет с 19 по 23 апреля.
РИА Новости выступает генеральным информационным агентством 12-ой Апрельской конференции.
Перспективы восстановления экономики - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 13:15Знатоки
Перспективы восстановления экономики
 
РоссияСберВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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