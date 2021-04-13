https://ria.ru/20210413/apple-1728058781.html
Голосовой помощник Siri раскрыл дату большой презентации Apple
Голосовой помощник Siri раскрыл дату большой презентации Apple
Компания Apple покажет новые гаджеты во вторник, 20 апреля. Об этом сообщает The Verge. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:08
2021-04-13T13:08
2021-04-13T13:08
наука
apple ipad
apple
купертино
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581148883_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_187c856ff541e886534f548589fb18ad.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Компания Apple покажет новые гаджеты во вторник, 20 апреля. Об этом сообщает The Verge.Неожиданно дату мероприятия раскрыл фирменный голосовой помощник Siri. Пользователи смартфонов и планшетов Apple на территории США получили сообщение, что событие пройдет 20 апреля в Купертино. Ассистент предоставил и ссылку на сайт Apple, но на странице нет информации о презентации.На весеннем мероприятии Apple могут быть представлены новые планшеты iPad mini и Pro. Последний должен получить дисплей mini-LED и неаносированный процессор A14X. Вместе с планшетами "яблочная" компания может показать новое поколение tws-гарнитуры AirPods и умную метку AirTags.
купертино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581148883_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_165c5f6b852dc40dfd9da27feac43aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple ipad, apple, купертино, технологии