https://ria.ru/20210413/apple-1728058781.html

Голосовой помощник Siri раскрыл дату большой презентации Apple

Голосовой помощник Siri раскрыл дату большой презентации Apple

Компания Apple покажет новые гаджеты во вторник, 20 апреля. Об этом сообщает The Verge. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:08

2021-04-13T13:08

2021-04-13T13:08

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apple ipad

apple

купертино

технологии

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Компания Apple покажет новые гаджеты во вторник, 20 апреля. Об этом сообщает The Verge.Неожиданно дату мероприятия раскрыл фирменный голосовой помощник Siri. Пользователи смартфонов и планшетов Apple на территории США получили сообщение, что событие пройдет 20 апреля в Купертино. Ассистент предоставил и ссылку на сайт Apple, но на странице нет информации о презентации.На весеннем мероприятии Apple могут быть представлены новые планшеты iPad mini и Pro. Последний должен получить дисплей mini-LED и неаносированный процессор A14X. Вместе с планшетами "яблочная" компания может показать новое поколение tws-гарнитуры AirPods и умную метку AirTags.

купертино

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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