https://ria.ru/20210413/aktivnost-1728164421.html

Боррель и Блинкен заявили о "росте военной активности России"

Боррель и Блинкен заявили о "росте военной активности России"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине, они выразили обеспокоенность "ростом" военной... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T23:23

2021-04-13T23:23

2021-04-13T23:33

жозеп боррель

энтони блинкен

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине, они выразили обеспокоенность "ростом" военной активности РФ на границах с Украиной.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210413/nato-1728107908.html

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жозеп боррель, энтони блинкен, россия, евросоюз, сша, украина, в мире