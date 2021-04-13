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Боррель и Блинкен заявили о "росте военной активности России"
Боррель и Блинкен заявили о "росте военной активности России"
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине, они выразили обеспокоенность "ростом" военной... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T23:23
2021-04-13T23:33
жозеп боррель
энтони блинкен
россия
евросоюз
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине, они выразили обеспокоенность "ростом" военной активности РФ на границах с Украиной.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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жозеп боррель, энтони блинкен, россия, евросоюз, сша, украина, в мире

Боррель и Блинкен заявили о "росте военной активности России"

23:23 13.04.2021 (обновлено: 23:33 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине, они выразили обеспокоенность "ростом" военной активности РФ на границах с Украиной.

"Высокий представитель/вице-президент Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события на Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 16:41
Страны НАТО обсудили с главой МИД Украины "военное усиление России"
 
Жозеп БоррельЭнтони БлинкенРоссияЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
 
 
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