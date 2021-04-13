https://ria.ru/20210413/aeroflot-1728133640.html

"Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю из Турции

"Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю из Турции

Российская авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса в РФ из Антальи,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:29

2021-04-13T18:29

2021-04-13T18:34

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса в РФ из Антальи, сообщает компания."В период с 15 апреля по 1 июня "Аэрофлот" выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее – дважды в неделю, по вторникам и пятницам... Для возвращения на Родину пассажиров "Аэрофлота" из Антальи запланировано выполнение трех специальных вывозных рейсов по маршруту Анталья – Москва: 17, 24 и 30 апреля", - говорится в сообщении.

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