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Туризм
https://ria.ru/20210413/aeroflot-1728133640.html
"Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю из Турции
"Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю из Турции
Российская авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса в РФ из Антальи,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:29
2021-04-13T18:34
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса в РФ из Антальи, сообщает компания."В период с 15 апреля по 1 июня "Аэрофлот" выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее – дважды в неделю, по вторникам и пятницам... Для возвращения на Родину пассажиров "Аэрофлота" из Антальи запланировано выполнение трех специальных вывозных рейсов по маршруту Анталья – Москва: 17, 24 и 30 апреля", - говорится в сообщении.
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туризм, новости - туризм, россия, аэрофлот, турция, общество

"Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю из Турции

18:29 13.04.2021 (обновлено: 18:34 13.04.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Aeroflot, VQ-BVP, Boeing 737-8LJСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Aeroflot, VQ-BVP, Boeing 737-8LJ
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса в РФ из Антальи, сообщает компания.
"В период с 15 апреля по 1 июня "Аэрофлот" выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее – дважды в неделю, по вторникам и пятницам... Для возвращения на Родину пассажиров "Аэрофлота" из Антальи запланировано выполнение трех специальных вывозных рейсов по маршруту Анталья – Москва: 17, 24 и 30 апреля", - говорится в сообщении.
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