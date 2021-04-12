https://ria.ru/20210412/zoopark-1727923803.html
Для панды Жуи в Московском зоопарке построили ракету из бамбука
Для панды Жуи в Московском зоопарке построили ракету из бамбука
Тренировочную ракету построили для панды Жуи в Московском зоопарке в честь Дня космонавтики, медведь уже приступил к ее изучению - съел бамбуковый каркас,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:58
2021-04-12T15:58
2021-04-12T16:12
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Тренировочную ракету построили для панды Жуи в Московском зоопарке в честь Дня космонавтики, медведь уже приступил к ее изучению - съел бамбуковый каркас, соответствующее видео опубликовано в социальных сетях зоопарка."Поздравляем всех с Днем космонавтики! Причем не просто с Днем - а с 60-летием! По этому торжественному случаю мы решили отправить в космос панду. Да, все так. Для Жуи была приготовлена тренировочная ракета. В нее был положен провиант. Также запасы еды были оставлены на носу - на всякий случай. Корпус корабля обрамлял съедобный бамбук", - говорится в сообщении.В опубликованном видео показано, как Жуи обследовал ракету, попытался залезть в нее, а затем заметил бамбук на корпусе, принялся отрывать его от ракеты и грызть.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/panda-1601544469.html
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