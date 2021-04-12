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Жириновский призвал не запрещать суррогатное материнство
Жириновский призвал не запрещать суррогатное материнство
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу суррогатного материнства, подчеркнув, что никто не должен мешать желанию женщины стать матерью и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:30
2021-04-12T16:30
россия
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу суррогатного материнства, подчеркнув, что никто не должен мешать желанию женщины стать матерью и вводить запреты.Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства (есть у РИА Новости) разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства."Любая женщина имеет право стать матерью, но не каждая может забеременеть или выносить ребенка. Тогда на помощь приходит медицина и суррогатное материнство. Никто не должен мешать и вводить запреты. Государство не может отказать женщине в ее желании стать матерью", - написал Жириновский в Twitter.
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россия, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

Жириновский призвал не запрещать суррогатное материнство

16:30 12.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу суррогатного материнства, подчеркнув, что никто не должен мешать желанию женщины стать матерью и вводить запреты.
Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства (есть у РИА Новости) разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.
"Любая женщина имеет право стать матерью, но не каждая может забеременеть или выносить ребенка. Тогда на помощь приходит медицина и суррогатное материнство. Никто не должен мешать и вводить запреты. Государство не может отказать женщине в ее желании стать матерью", - написал Жириновский в Twitter.
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