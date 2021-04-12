https://ria.ru/20210412/zhirinovskiy-1727931241.html

Жириновский призвал не запрещать суррогатное материнство

Жириновский призвал не запрещать суррогатное материнство

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу суррогатного материнства, подчеркнув, что никто не должен мешать желанию женщины стать матерью и... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:30

2021-04-12T16:30

2021-04-12T16:30

россия

лдпр

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владимир жириновский

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу суррогатного материнства, подчеркнув, что никто не должен мешать желанию женщины стать матерью и вводить запреты.Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства (есть у РИА Новости) разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства."Любая женщина имеет право стать матерью, но не каждая может забеременеть или выносить ребенка. Тогда на помощь приходит медицина и суррогатное материнство. Никто не должен мешать и вводить запреты. Государство не может отказать женщине в ее желании стать матерью", - написал Жириновский в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/surrogatnoe-1593916352.html

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россия, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество