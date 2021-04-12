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Голикова назвала сохранение здоровья россиян приоритетом властей
Голикова назвала сохранение здоровья россиян приоритетом властей
Сохранение здоровья российских граждан является приоритетом властей, оперштаб постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом в других странах, сообщила... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:34
2021-04-12T19:34
2021-04-12T19:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сохранение здоровья российских граждан является приоритетом властей, оперштаб постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом в других странах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы. Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение", - рассказала Голикова в ходе брифинга.
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