https://ria.ru/20210412/zdorove-1727967641.html

Голикова назвала сохранение здоровья россиян приоритетом властей

Голикова назвала сохранение здоровья россиян приоритетом властей

Сохранение здоровья российских граждан является приоритетом властей, оперштаб постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом в других странах, сообщила... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:34

2021-04-12T19:34

2021-04-12T19:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сохранение здоровья российских граждан является приоритетом властей, оперштаб постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом в других странах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы. Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение", - рассказала Голикова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20210412/aviasoobschenie-1727965941.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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