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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/zdorove-1727967641.html
Голикова назвала сохранение здоровья россиян приоритетом властей
Голикова назвала сохранение здоровья россиян приоритетом властей
Сохранение здоровья российских граждан является приоритетом властей, оперштаб постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом в других странах, сообщила... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:34
2021-04-12T19:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сохранение здоровья российских граждан является приоритетом властей, оперштаб постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом в других странах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы. Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение", - рассказала Голикова в ходе брифинга.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова назвала сохранение здоровья россиян приоритетом властей

19:34 12.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сохранение здоровья российских граждан является приоритетом властей, оперштаб постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом в других странах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы. Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение", - рассказала Голикова в ходе брифинга.
Дар-эс-Салам, Танзания - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 19:25Туризм
Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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