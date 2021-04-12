https://ria.ru/20210412/zalozhniki-1727941083.html
В Северной Осетии задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек
В Северной Осетии задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек
Во Владикавказе задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек, заявили в МВД по Северной Осетии. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:12
2021-04-12T17:12
2021-04-12T17:44
россия
владикавказ
республика северная осетия - алания
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg
ПЯТИГОРСК, 12 апр — РИА Новости. Во Владикавказе задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек, заявили в МВД по Северной Осетии.Днем в дежурную часть поступило сообщение о захвате заложников на улице Куйбышева."Мужчина удерживал в помещении 11 человек: работников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние. В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан сотрудниками республиканского МВД, пострадавших нет", — говорится в сообщении.Личность преступника установили: им оказался местный житель 1967 года рождения, ранее судимый по статье 228 УК России "Незаконный оборот наркотиков. Его доставили в УМВД России по Владикавказу.По факту инцидента проводят проверку.
https://ria.ru/20210323/zakhvat-1602428033.html
россия
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_143:0:2500:1768_1920x0_80_0_0_455ef4ee81d22f754536aa342458c817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владикавказ, республика северная осетия - алания, происшествия