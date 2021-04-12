https://ria.ru/20210412/zalozhniki-1727941083.html

В Северной Осетии задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек

В Северной Осетии задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек

Во Владикавказе задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек, заявили в МВД по Северной Осетии. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:12

2021-04-12T17:12

2021-04-12T17:44

россия

владикавказ

республика северная осетия - алания

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 12 апр — РИА Новости. Во Владикавказе задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек, заявили в МВД по Северной Осетии.Днем в дежурную часть поступило сообщение о захвате заложников на улице Куйбышева."Мужчина удерживал в помещении 11 человек: работников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние. В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан сотрудниками республиканского МВД, пострадавших нет", — говорится в сообщении.Личность преступника установили: им оказался местный житель 1967 года рождения, ранее судимый по статье 228 УК России "Незаконный оборот наркотиков. Его доставили в УМВД России по Владикавказу.По факту инцидента проводят проверку.

https://ria.ru/20210323/zakhvat-1602428033.html

россия

владикавказ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владикавказ, республика северная осетия - алания, происшествия