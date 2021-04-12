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В Северной Осетии задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек
В Северной Осетии задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек
Во Владикавказе задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек, заявили в МВД по Северной Осетии. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:12
2021-04-12T17:44
россия
владикавказ
республика северная осетия - алания
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 12 апр — РИА Новости. Во Владикавказе задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек, заявили в МВД по Северной Осетии.Днем в дежурную часть поступило сообщение о захвате заложников на улице Куйбышева."Мужчина удерживал в помещении 11 человек: работников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние. В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан сотрудниками республиканского МВД, пострадавших нет", — говорится в сообщении.Личность преступника установили: им оказался местный житель 1967 года рождения, ранее судимый по статье 228 УК России "Незаконный оборот наркотиков. Его доставили в УМВД России по Владикавказу.По факту инцидента проводят проверку.
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россия, владикавказ, республика северная осетия - алания, происшествия

В Северной Осетии задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек

17:12 12.04.2021 (обновлено: 17:44 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 12 апр — РИА Новости. Во Владикавказе задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек, заявили в МВД по Северной Осетии.
Днем в дежурную часть поступило сообщение о захвате заложников на улице Куйбышева.
"Мужчина удерживал в помещении 11 человек: работников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние. В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан сотрудниками республиканского МВД, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Личность преступника установили: им оказался местный житель 1967 года рождения, ранее судимый по статье 228 УК России "Незаконный оборот наркотиков. Его доставили в УМВД России по Владикавказу.
По факту инцидента проводят проверку.
Сотрудники правоохранительных органов у офиса микрозаймов в Северодвинске, где мужчина взял в заложники несколько человек - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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РоссияВладикавказРеспублика Северная Осетия - АланияПроисшествия
 
 
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