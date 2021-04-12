https://ria.ru/20210412/zaderzhanie-1727869825.html

В Кисловодске задержали главу Аксайского района Ростовской области

В Кисловодске задержали главу Аксайского района Ростовской области

Силовики задержали в Кисловодске главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:44

2021-04-12T11:44

2021-04-12T16:08

аксайский район

ростов

кисловодск

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Кисловодске главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Борзенко задержан в Кисловодске. Везут в Ростов на избрание меры пресечения", — сказал собеседник агентства.Он не уточнил, в чем подозревается задержанный.В администрации Аксайского района прошли обыски, добавил собеседник.Борзенко родился в 1958 году в селе Развильное Ростовской области. Трудовую деятельность начал после окончания средней школы каменщиком. Служил в рядах Вооруженных сил, окончил Ростовский инженерно-строительный институт, работал по специальности.С 1989 года занимал пост зампредседателя исполкома Аксайского районного Совета народных депутатов, с 1992 года — замглавы районной администрации. С июня 1994 года руководит администрацией Аксайского района.

https://ria.ru/20210401/vzyatka-1603744380.html

https://realty.ria.ru/20210408/deputat-1727320678.html

аксайский район

ростов

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аксайский район, ростов, кисловодск, происшествия