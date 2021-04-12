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В Кисловодске задержали главу Аксайского района Ростовской области
В Кисловодске задержали главу Аксайского района Ростовской области
Силовики задержали в Кисловодске главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:44
2021-04-12T16:08
аксайский район
ростов
кисловодск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Кисловодске главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Борзенко задержан в Кисловодске. Везут в Ростов на избрание меры пресечения", — сказал собеседник агентства.Он не уточнил, в чем подозревается задержанный.В администрации Аксайского района прошли обыски, добавил собеседник.Борзенко родился в 1958 году в селе Развильное Ростовской области. Трудовую деятельность начал после окончания средней школы каменщиком. Служил в рядах Вооруженных сил, окончил Ростовский инженерно-строительный институт, работал по специальности.С 1989 года занимал пост зампредседателя исполкома Аксайского районного Совета народных депутатов, с 1992 года — замглавы районной администрации. С июня 1994 года руководит администрацией Аксайского района.
https://ria.ru/20210401/vzyatka-1603744380.html
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аксайский район, ростов, кисловодск, происшествия

В Кисловодске задержали главу Аксайского района Ростовской области

11:44 12.04.2021 (обновлено: 16:08 12.04.2021)
 
© Фото : администрация Аксайского районаГлава администрации Аксайского района Виталий Борзенко
Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : администрация Аксайского района
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Кисловодске главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Борзенко задержан в Кисловодске. Везут в Ростов на избрание меры пресечения", — сказал собеседник агентства.
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Он не уточнил, в чем подозревается задержанный.
В администрации Аксайского района прошли обыски, добавил собеседник.
Борзенко родился в 1958 году в селе Развильное Ростовской области. Трудовую деятельность начал после окончания средней школы каменщиком. Служил в рядах Вооруженных сил, окончил Ростовский инженерно-строительный институт, работал по специальности.
С 1989 года занимал пост зампредседателя исполкома Аксайского районного Совета народных депутатов, с 1992 года — замглавы районной администрации. С июня 1994 года руководит администрацией Аксайского района.
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