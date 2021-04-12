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Суд не разрешил Януковичу участвовать в рассмотрении кассации по видео
Суд не разрешил Януковичу участвовать в рассмотрении кассации по видео
Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины не разрешил бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу принимать участие в рассмотрении его... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:41
2021-04-12T18:41
виктор янукович
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины не разрешил бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу принимать участие в рассмотрении его кассации на приговор по делу о госизмене по видеосвязи в рамках международной правовой помощи, сообщила в понедельник пресс-служба суда.Ранее защита экс-президента сообщила, что Янукович потребовал суд разрешить ему участвовать по видеосвязи в рассмотрении его кассации. Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины в понедельник провел заседание по рассмотрению кассации бывшего украинского лидера на обвинительный приговор по делу о госизмене.По данным пресс-службы, при этом суд предложил защите Януковича организовать участие экс-президента в рассмотрении его кассации дистанционно при помощи специальной программы TrueConf. Вместе с тем суд счел необязательным участие Януковича в рассмотрении его кассации.Следующее заседание по рассмотрению кассации экс-президента состоится 17 мая в 14.00 мск.В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.
https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602065712.html
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виктор янукович, киев, украина, в мире

Суд не разрешил Януковичу участвовать в рассмотрении кассации по видео

18:41 12.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Григорий Василенко
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КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины не разрешил бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу принимать участие в рассмотрении его кассации на приговор по делу о госизмене по видеосвязи в рамках международной правовой помощи, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Ранее защита экс-президента сообщила, что Янукович потребовал суд разрешить ему участвовать по видеосвязи в рассмотрении его кассации. Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины в понедельник провел заседание по рассмотрению кассации бывшего украинского лидера на обвинительный приговор по делу о госизмене.

"Рассмотрев ходатайство по обеспечению участия осужденного в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи в порядке международной правовой помощи, суд отказал в его удовлетворении, в частности, указав, что во время досудебного расследования в этом уголовном производстве РФ ранее уже отказывала в предоставлении помощи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при этом суд предложил защите Януковича организовать участие экс-президента в рассмотрении его кассации дистанционно при помощи специальной программы TrueConf. Вместе с тем суд счел необязательным участие Януковича в рассмотрении его кассации.
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Следующее заседание по рассмотрению кассации экс-президента состоится 17 мая в 14.00 мск.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.
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