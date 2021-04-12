https://ria.ru/20210412/yakutiya-1727852261.html

Отраднинское месторождение в Якутии многократно увеличит поставки газа

Отраднинское месторождение в Якутии многократно увеличит поставки газа

Отраднинское месторождение в Якутии многократно увеличит поставки газа за счет эксплуатации ранее законсервированной скважины, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:41

2021-04-12T10:41

2021-04-12T10:41

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

экономика

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ЯКУТСК, 12 апр – РИА Новости. Отраднинское месторождение в Якутии многократно увеличит поставки газа за счет эксплуатации ранее законсервированной скважины, сообщается на сайте министерства промышленности и геологии республики.Годовой объем добычи природного газа на месторождении, по данным Минпромгеологии, составляет 43,8 миллиона кубометров."На сегодняшний день на месторождении имеется 34,6 миллиарда кубометров природного газа, но мы прогнозируем увеличение запасов газа до 100 миллиардов кубометров. В начале апреля 2021 года завершены работы по переводу в эксплуатационный фонд, интенсификации притока и исследованиям скважины №314-4 Отраднинского ГКМ", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по геологии и бурению АО "Сахатранснефтегаз" Александра Попова.Республика Саха (Якутия) относится к важнейшим минерально-сырьевым и горнодобывающим регионам России, занимает ведущее место в Российской Федерации по добыче алмазов, золота, сурьмы. В значительных масштабах для внутренних и экспортных целей ведется добыча угля, нефти, природного газа, платины, камнецветного сырья, строительных материалов и других полезных ископаемых. По рейтингу общих запасов всех видов природных ресурсов Якутия занимает первое место в России.

https://ria.ru/20210408/kvartiry-1727313469.html

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республика саха (якутия)

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россия, республика саха (якутия), экономика