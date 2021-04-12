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Круглый стол о новых формах голосования в предстоящем выборном цикле

Круглый стол о новых формах голосования в предстоящем выборном цикле

19 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Новые формы голосования в предстоящем выборном цикле: взгляд экспертов".

2021-04-12T11:37

2021-04-12T11:37

2021-04-12T11:37

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Задать вопросУчастники:- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр БРОД;- директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;- заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена БУЛГАКОВА;- ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент Центра прикладных исследований и программ Александр ТОЧЕНОВ;- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир ШАПОВАЛОВ.В рамках мероприятия будет представлен доклад Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", суммирующий все изменения в форматах голосования, внедренных за последние несколько лет.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы