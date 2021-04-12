Круглый стол о новых формах голосования в предстоящем выборном цикле
19 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Новые формы голосования в предстоящем выборном цикле: взгляд экспертов".
Задать вопрос
Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр БРОД;
- директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена БУЛГАКОВА;
- ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент Центра прикладных исследований и программ Александр ТОЧЕНОВ;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир ШАПОВАЛОВ.
В рамках мероприятия будет представлен доклад Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", суммирующий все изменения в форматах голосования, внедренных за последние несколько лет.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр БРОД;
- директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена БУЛГАКОВА;
- ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент Центра прикладных исследований и программ Александр ТОЧЕНОВ;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир ШАПОВАЛОВ.
В рамках мероприятия будет представлен доклад Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", суммирующий все изменения в форматах голосования, внедренных за последние несколько лет.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru