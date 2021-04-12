https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html

NI оценил вероятность войны между Россией и Украиной

NI оценил вероятность войны между Россией и Украиной

Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос объяснил, почему России и Украине невыгодно наносить удар первыми в случае начала войны в Донбассе. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:15

2021-04-12T13:15

2021-04-12T15:06

россия

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

дмитрий песков

москва

сша

украина

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос объяснил, почему России и Украине невыгодно наносить удар первыми в случае начала войны в Донбассе.Как подчеркнул журналист, на сегодня нет объективных признаков того, что Россия планирует ввести войска в этот регион, поскольку тем самым она нарушила бы Минские соглашения, а также оказалась под угрозой новых санкций и "военных последствий". Поэтому, по мнению Эпископоса, перемещения российских войск следует воспринимать лишь как сигнал о готовности Москвы отреагировать при наступлении солдат ВСУ на восток Украины.Киев размышляет примерно в том же направлении, считает автор статьи. Если Украина захочет силой решить конфликт в самопровозглашенных народных республиках, то рискует остаться без поддержки США и Европы. В этом случае киевские власти повторят стратегические ошибки Тбилиси, следствием которых стал вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году.Таким образом, если одна из сторон первой начнет войну, она окажется в невыгодном положении: несмотря на нынешнюю эскалацию, геополитические расчеты Москвы и Киева не изменились, подытожил эксперт.Ситуация на востоке УкраиныКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным, однако впоследствии заявил, что киевские власти не рассматривают вариант силового решения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.

https://ria.ru/20210412/donbass-1727874633.html

https://ria.ru/20210411/rossiya-1727813020.html

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727782270.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

москва

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, дмитрий песков, москва, сша, украина