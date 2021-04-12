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NI оценил вероятность войны между Россией и Украиной
NI оценил вероятность войны между Россией и Украиной
Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос объяснил, почему России и Украине невыгодно наносить удар первыми в случае начала войны в Донбассе. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:15
2021-04-12T15:06
россия
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
дмитрий песков
москва
сша
украина
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос объяснил, почему России и Украине невыгодно наносить удар первыми в случае начала войны в Донбассе.Как подчеркнул журналист, на сегодня нет объективных признаков того, что Россия планирует ввести войска в этот регион, поскольку тем самым она нарушила бы Минские соглашения, а также оказалась под угрозой новых санкций и "военных последствий". Поэтому, по мнению Эпископоса, перемещения российских войск следует воспринимать лишь как сигнал о готовности Москвы отреагировать при наступлении солдат ВСУ на восток Украины.Киев размышляет примерно в том же направлении, считает автор статьи. Если Украина захочет силой решить конфликт в самопровозглашенных народных республиках, то рискует остаться без поддержки США и Европы. В этом случае киевские власти повторят стратегические ошибки Тбилиси, следствием которых стал вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году.Таким образом, если одна из сторон первой начнет войну, она окажется в невыгодном положении: несмотря на нынешнюю эскалацию, геополитические расчеты Москвы и Киева не изменились, подытожил эксперт.Ситуация на востоке УкраиныКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным, однако впоследствии заявил, что киевские власти не рассматривают вариант силового решения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
https://ria.ru/20210412/donbass-1727874633.html
https://ria.ru/20210411/rossiya-1727813020.html
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россия
донбасс
донецкая народная республика
москва
сша
украина
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россия, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, дмитрий песков, москва, сша, украина

NI оценил вероятность войны между Россией и Украиной

13:15 12.04.2021 (обновлено: 15:06 12.04.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос объяснил, почему России и Украине невыгодно наносить удар первыми в случае начала войны в Донбассе.
Как подчеркнул журналист, на сегодня нет объективных признаков того, что Россия планирует ввести войска в этот регион, поскольку тем самым она нарушила бы Минские соглашения, а также оказалась под угрозой новых санкций и "военных последствий". Поэтому, по мнению Эпископоса, перемещения российских войск следует воспринимать лишь как сигнал о готовности Москвы отреагировать при наступлении солдат ВСУ на восток Украины.
Военнослужащий украинских вооруженных на линии разделения близ города Донецк - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 12:07
В Кремле надеются, что Киев прекратит провокации в Донбассе
Киев размышляет примерно в том же направлении, считает автор статьи. Если Украина захочет силой решить конфликт в самопровозглашенных народных республиках, то рискует остаться без поддержки США и Европы. В этом случае киевские власти повторят стратегические ошибки Тбилиси, следствием которых стал вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году.
Таким образом, если одна из сторон первой начнет войну, она окажется в невыгодном положении: несмотря на нынешнюю эскалацию, геополитические расчеты Москвы и Киева не изменились, подытожил эксперт.
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 21:50
В России ответили на угрозы Блинкена из-за Украины

Ситуация на востоке Украины

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.
Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным, однако впоследствии заявил, что киевские власти не рассматривают вариант силового решения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 15:49
Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковМоскваСШАУкраина
 
 
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