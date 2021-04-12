https://ria.ru/20210412/volynov-1727377273.html

Борис Волынов: ни разу не видел, чтобы Гагарин кого-то обидел

Борис Волынов: ни разу не видел, чтобы Гагарин кого-то обидел

Шестьдесят лет назад – 12 апреля 1961 года – в свой легендарный космический полет отправился первый космонавт нашей планеты Юрий Гагарин. Его полетом Советский... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:00

2021-04-12T10:00

2021-04-12T10:02

россия

борис волынов

юрий гагарин (космонавт)

интервью

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Шестьдесят лет назад – 12 апреля 1961 года – в свой легендарный космический полет отправился первый космонавт нашей планеты Юрий Гагарин. Его полетом Советский Союз доказал превосходство в исследовании космического пространства. О первом отборе космонавтов и своем знакомстве с Гагариным в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов.– Расскажите, как вас отбирали в отряд космонавтов?– В 1955 году я закончил училище и стал летчиком ПВО Москвы, служил в Ярославле. Служба очень сложная, трудная. Выходных практически не было. Как-то раз меня вызывают к командиру полка. Обычно такое происходит в случае какой-то провинности или для постановки важной задачи. Перед входом в кабинет мне предложили пройти в другую комнату, где представитель КГБ попросил подписать документы о неразглашении. Я подписал. Вошел в кабинет – командира полка нет, вместо него незнакомые люди. Мне предложили работу с риском для жизни – летать на больших скоростях и высотах, чем наши истребители, хотя мы гордились тем, что и так летаем на максимально доступных скоростях и высотах. Я дал свое согласие, и через определенное время меня вызывают в командировку в Москву. Мы проходили отбор в барокамере, на центрифуге, на специальных качелях для испытаний вестибулярного аппарата. Общая длительность проверок составила 40 суток. Из пяти вызванных в госпиталь летчиков полка комиссию прошел с результатом "годен" я один. Спустя время снова вызвали в Москву. Собралось нас 12 человек, на следующий день приехал 13-й. В авиации к этому числу относятся очень критически. Ни одного самолета у нас в авиачасти не было с бортовым номером 13, ни одной квартиры в военном городке. Такая деталь осталась в памяти.– Помните знакомство с Гагариным?– Близко мы с ним познакомились во время парашютных прыжков. Он посчитал, что я нормально прыгаю. Подошел посоветоваться. Вместе укладывали парашют. В своем мнении Юра не ошибся. Уже после 17-го прыжка по просьбе нашего руководителя я работал как инструктор и помогал друзьям. Общались мы не только по работе. Вместе играли в волейбол. Работали с Юрой в паре: он набрасывал, а я бил. Так и выигрывали.– Когда стало понятно, что вас готовят в космонавты?– Разговоров было много, но впервые слово "космос" для нас официально прозвучало, когда к нам приехал главный конструктор Сергей Павлович Королев. Он беседовал с каждым лично, выбрал в итоге шесть человек. Требовались кандидаты ростом не более 170 сантиметров. У меня рост 172, я сразу вылетел из этой группы.– Не сразу же было ясно, что Юрий Гагарин станет первым космонавтом. Как и когда вы узнали, кто полетит 12 апреля?– Нам до самого последнего момента неизвестно было кто летит – Юрий Гагарин или Герман Титов. Например, в космонавтике очень важен полетный вес. Лишний вес – это всегда лишние траты топлива ракеты-носителя. У Германа был меньший вес, чем у Юры. Только на заседании государственной комиссии на космодроме было решено, кто летит первым. Нас там не было. Мы узнали о выборе только во время полета, когда услышали в радиопереговорах с Землей позывной Гагарина "Кедр". С другой стороны, Герман тоже вскоре полетел в космос. Если Гагарин совершил один виток вокруг Земли и не ощутил все "прелести" невесомости, то Герман все прочувствовал на себе первым в мире во время суточного полета. Тогда же никто не знал, и никто не мог объяснить, как подействует невесомость на вестибулярный аппарат, на наполнение головы кровью.– Как и где вы встречали 12 апреля 1961 года?– В этот день я был в Хабаровске на приемном радиопункте. В мою задачу входило обеспечение связи с Юрой. Пролетая над нами он начал доклад: "Вхожу в тень Земли". Мы все призадумались, что это такое? Тогда никто не понимал этого. Что вы хотите – 1961 год. Какая еще тень Земли? Потом только разобрались. Юра приземлился, наша работа была выполнена, пора было возвращаться в Москву. В городе мы увидели массовое ликование. Был рабочий день, но на улицах было столько людей, что я могу сравнить это событие с только с празднованием Дня Победы.– Почему выбрали именно Гагарина? Какие человеческие качества были ему присущи?– Он всегда был готов помочь другому. Даже в трудную минуту он умел разрядить обстановку. Как-то после тренировки на центрифуге мы все очень устали. Он – в том числе. В автобусе тишина. Юра начинает рассказывать мужской хулиганский анекдот. Все рассмеялись, появились силы.Чем еще он мне нравился? Человек еще мальчишкой прошел большую жизненную школу. Мы же с ним дети войны. Он хорошо помнил оккупацию, помнил, как немцы обращались с местным населением, как всю его семью вышвырнули из избы, и отец рыл землянку, в которой семье Гагариных пришлось ютиться. Младшего брата немец повесил на сук дерева за шарфик, и мать его пыталась снять несмотря на очередь из автомата, которую ей под ноги пустил немец. Это все происходило на глазах у совсем еще юного Юры. Он пережил много невзгод, но я ни разу не видел, чтобы он сам кого-то обидел. Он всегда готов был помочь. У него хватало характера, умения, мудрости, чтобы с каждым найти общий язык.Как-то мы с ним были в монтажном цехе. Он все понимал, говорил с рабочими на одном языке. А после полета на одном языке говорил уже с членами Академии наук. Всегда и везде был своим.– Вы часто проводили время вместе?– Часто. Я сосед Гагарина по лестничной площадке. Это была его инициатива. Мы соседствовали с семьей Гагарина более 50 лет.Однажды поехали с ним на охоту. Вдвоем, чтобы ото всех отдохнуть. Я за рулем, он пассажиром. Приехали, идем по тропинке, а навстречу нам группа охотников. Их было человек шесть-семь. Замыкающий взглянул нам в лица и крикнул своим: "Ребята, это же Гагарин". Юра повернулся, рукой помахал. В итоге никакой охоты. Вместо этого пошли в дом лесника, накрыли стол. Юра рассказывал о полете, отвечал на вопросы, хохмил. Посидели, выходим, а Юра мне на ухо шепчет: "Печёнка-то хоть вкусная была?" Представляете, голодный ушел. Все за него поднимали тосты, закусывали, за исключением, как оказалось, Юры. Хорошо, что у меня в машине еда была.– В расследовании гибели Гагарина принимали участие?– Да.– У Алексея Леонова была своя версия случившегося с пролетавшим мимо самолета Гагарина реактивным самолетом. Что думаете на этот счет?– Его версия неправдоподобна. Однажды на центральное телевидение пригласили меня, Алексея Леонова, Виктора Горбатко, летчика-испытателя Степана Микояна, который рассказал, что вся эта версия – полная ерунда. Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. Микоян же знал всех летчиков-испытателей. Девяносто лет только одному, который на сверхзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов. Микоян даже провел эксперимент: взял самолет МиГ-15УТИ, по желанию посадил двух летчиков-испытателей, которые набрали ту самую высоту и прошли на той же скорости, когда рядом с ними с разными курсами под ним, над ним, под разными углами летали современные самолеты на сверхзвуке. МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя.– По вашему мнению это трагическое стечение обстоятельств?– Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя.– Когда вас набрали в отряд, ведь каждый хотел быть лучшим и первым. Еще до того, как вы все сдружились, как относились к людям в отряде? Это были ваши конкуренты и соперники?– Конечно. Естественно. Почему нет? Это хорошее чувство – быть первым. Я считаю, что это хорошо. Научиться лучше всех прыгать с парашютом, управлять своим телом, уметь рисковать и спокойно к этому относиться. И даже когда мы сдружились, все равно возникал вопрос: кто из нас полетит – ты или я? Кого выберут? Кто более достоин?– Интриг не было внутри отряда?– Нет, интриг не было. Хоть многие пишут об этом, но говорю откровенно, что все это ерунда. Наша работа это ведь не только достижения, но и серьезный риск. Неизвестно, чем космический полет обернется – почетом и уважением, либо тем, что ты на том свете окажешься. – В целом вы сейчас следите за состоянием мировой космонавтики?– В целом слежу. – Что можете сказать про Илона Маска, про его возвращаемые ракеты?– Я на этот вопрос отвечать не буду, потому что я профессионал. На все вопросы нужно отвечать профессионально. К этому я сейчас не готов, а просто так разговаривать не имеет смысла. – Период вашей активной работы пришелся на конкуренцию СССР с США. Сейчас больше говорят о сотрудничестве. На ваш взгляд: конкуренция лучше или сотрудничество?– Конкурировать тоже неплохо. В 1969 году на международной конференции в Дели присутствовали мы и американцы. За выдающиеся успехи в деле освоения космоса получили высшие награды Международной федерации космонавтики за первую в мире посадку на поверхность Луны астронавт Нил Армстронг, а за первую в мире стыковку двух космических кораблей и переход из одного корабля в другой через открытый космос командир корабля Борис Волынов и космонавт-исследователь Евгений Хрунов. Там мы с Нилом Армстронгом пожали друг другу руки. Я говорил с ним – он нормальный человек, который тоже многое познал за свою жизнь. Он еще мальчишкой хотел летать на самолетах. У них такие же аэроклубы, как были у нас в СССР, только платные, а у нас бесплатные. Для того, чтобы заработать на учебу, он работал дворником. В итоге мы оба очутились в космосе.

https://ria.ru/20210406/gagarin-1604381277.html

https://ria.ru/20140309/998590852.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/1603106711.html

https://ria.ru/20210327/kosmonavty-1603092300.html

https://ria.ru/20210405/kosmos-1604347962.html

https://ria.ru/20210406/kosmos-1604319420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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