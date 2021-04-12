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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210412/vodolazkin-1727945542.html
Фильм по книге Водолазкина "Авиатор" планируют выпустить в 2022 году
Фильм по книге Водолазкина "Авиатор" планируют выпустить в 2022 году
Фильм "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина планируют выпустить в прокат во второй половине 2022 года, сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:46
2021-04-12T17:46
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фильм "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина планируют выпустить в прокат во второй половине 2022 года, сообщила пресс-служба проекта.Сценарий к картине напишут Олег и Владимир Пресняковы, а также сам автор романа, который изначально не планировал включаться в адаптацию своего произведения 2016 года."Автору трудно обращаться к теме, которая уже воплотилась в прозе. В этом романе есть свои сложности. Но по-своему всякая прозаическая вещь "сопротивляется" экранизации. В таких случаях важно найти ключ. "Авиатор" имеет внятную сюжетную линию, которая может лежать и в основе фильма", — процитировали Евгения Водолазкина в пресс-службе.Писатель отметил, что сразу нашел общий язык со сценаристами, благодаря чему у них сложились дружеские отношения. "Мы настроены на одну волну, а в таких случаях это очень важно", — добавил он.Работу над сценарием планируют закончить к сентябрю 2021 года. В романе "Авиатор" рассказывают историю человека, который однажды очнулся на больничной койке в состоянии tabula rasa и не знает про себя ничего. Герой начинает записывать хаотичные воспоминания в надежде восстановить историю своей жизни.
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книги, кино и сериалы, новости культуры, евгений водолазкин

Фильм по книге Водолазкина "Авиатор" планируют выпустить в 2022 году

17:46 12.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский фестиваль "Книги России" на Красной площади. День первый
Московский фестиваль Книги России на Красной площади. День первый - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фильм "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина планируют выпустить в прокат во второй половине 2022 года, сообщила пресс-служба проекта.

"В Петербурге начинается работа над фильмом "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина", — говорится в сообщении.

Сценарий к картине напишут Олег и Владимир Пресняковы, а также сам автор романа, который изначально не планировал включаться в адаптацию своего произведения 2016 года.
"Автору трудно обращаться к теме, которая уже воплотилась в прозе. В этом романе есть свои сложности. Но по-своему всякая прозаическая вещь "сопротивляется" экранизации. В таких случаях важно найти ключ. "Авиатор" имеет внятную сюжетную линию, которая может лежать и в основе фильма", — процитировали Евгения Водолазкина в пресс-службе.
Писатель отметил, что сразу нашел общий язык со сценаристами, благодаря чему у них сложились дружеские отношения. "Мы настроены на одну волну, а в таких случаях это очень важно", — добавил он.
Работу над сценарием планируют закончить к сентябрю 2021 года.
В романе "Авиатор" рассказывают историю человека, который однажды очнулся на больничной койке в состоянии tabula rasa и не знает про себя ничего. Герой начинает записывать хаотичные воспоминания в надежде восстановить историю своей жизни.
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