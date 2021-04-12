https://ria.ru/20210412/vodolazkin-1727945542.html

Фильм по книге Водолазкина "Авиатор" планируют выпустить в 2022 году

Фильм по книге Водолазкина "Авиатор" планируют выпустить в 2022 году

Фильм "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина планируют выпустить в прокат во второй половине 2022 года, сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:46

2021-04-12T17:46

2021-04-12T17:46

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евгений водолазкин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фильм "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина планируют выпустить в прокат во второй половине 2022 года, сообщила пресс-служба проекта.Сценарий к картине напишут Олег и Владимир Пресняковы, а также сам автор романа, который изначально не планировал включаться в адаптацию своего произведения 2016 года."Автору трудно обращаться к теме, которая уже воплотилась в прозе. В этом романе есть свои сложности. Но по-своему всякая прозаическая вещь "сопротивляется" экранизации. В таких случаях важно найти ключ. "Авиатор" имеет внятную сюжетную линию, которая может лежать и в основе фильма", — процитировали Евгения Водолазкина в пресс-службе.Писатель отметил, что сразу нашел общий язык со сценаристами, благодаря чему у них сложились дружеские отношения. "Мы настроены на одну волну, а в таких случаях это очень важно", — добавил он.Работу над сценарием планируют закончить к сентябрю 2021 года. В романе "Авиатор" рассказывают историю человека, который однажды очнулся на больничной койке в состоянии tabula rasa и не знает про себя ничего. Герой начинает записывать хаотичные воспоминания в надежде восстановить историю своей жизни.

https://ria.ru/20210330/sputnik-1603418456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, кино и сериалы, новости культуры, евгений водолазкин