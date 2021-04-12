https://ria.ru/20210412/voda-1727869354.html
Власти Керчи объяснили причину грязной воды в кранах
Власти Керчи объяснили причину грязной воды в кранах
Причиной грязной воды в кранах жителей города Керчь в восточной части Крыма стали аварийные ситуации в системе водоснабжения, сообщила вице-премьер крымского... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:42
2021-04-12T11:42
2021-04-12T11:48
керчь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Причиной грязной воды в кранах жителей города Керчь в восточной части Крыма стали аварийные ситуации в системе водоснабжения, сообщила вице-премьер крымского правительства Светлана Маслова."Жители Керчи были серьезно озабочены качеством воды, поступающей в краны. Действительно, мутность воды превышала всяческие пределы, и цвет говорил о том, что эта вода больше похожа на техническую. Это было связано с аварийными ситуациями, которые ликвидировались. Осуществлялся сброс воды, промыв водопроводных труб", - сказала Маслова журналистам.По ее словам, сегодня ситуация с качеством воды в городе должна стабилизироваться.Керчь — город республиканского значения в восточном Крыму, на берегу Керченского пролива. Численность населения превышает 151 тысячу человек.
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РИА Новости
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керчь, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости.
Причиной грязной воды в кранах жителей города Керчь
в восточной части Крыма
стали аварийные ситуации в системе водоснабжения, сообщила вице-премьер крымского правительства Светлана Маслова.
"Жители Керчи были серьезно озабочены качеством воды, поступающей в краны. Действительно, мутность воды превышала всяческие пределы, и цвет говорил о том, что эта вода больше похожа на техническую. Это было связано с аварийными ситуациями, которые ликвидировались. Осуществлялся сброс воды, промыв водопроводных труб", - сказала Маслова журналистам.
По ее словам, сегодня ситуация с качеством воды в городе должна стабилизироваться.
Керчь — город республиканского значения в восточном Крыму, на берегу Керченского пролива. Численность населения превышает 151 тысячу человек.